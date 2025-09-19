Economie

Dakhla accueille le Forum économique Maroc-France: cap sur les opportunités dans les régions du Sud

Lors de la session préparatoire du Forum économique de Dakhla, le 18 septembre 2025 au siège de la CGEM à Casablanca.

La Confédération générale des entreprises du Maroc (CGEM) et MEDEF International, via le Club des chefs d’entreprise France–Maroc, organisent, le 9 octobre 2025 à Dakhla, le Forum économique Maroc–France, placé sous le thème: «Régions du Sud du Maroc: vers de nouvelles perspectives de développement du partenariat économique Maroc–France».

Par La Rédaction
Le 19/09/2025 à 15h27

La CGEM a affiché une mobilisation totale de ses membres pour assurer le succès du Forum économique Maroc–France, organisé conjointement avec le MEDEF. Le 15 septembre, une réunion préparatoire s’est tenue au siège de la Confédération à Casablanca. Elle a permis de passer en revue les grands axes de coopération, d’anticiper les attentes des opérateurs des deux rives et de calibrer l’agenda de cette rencontre stratégique, appelée à donner un nouvel élan au partenariat bilatéral.

Tout récemment, le jeudi 18 septembre, le Forum de Dakhla s’est également invité au cœur des échanges entre Chakib Alj, président de la CGEM, et son homologue français Patrick Martin, en marge des travaux du Comité exécutif de l’Alliance des patronats francophones.

Ce forum de haut niveau rassemblera des acteurs économiques et institutionnels marocains et français de premier plan. Son objectif est triple: identifier et valoriser les opportunités d’investissement dans les régions du Sud, impulser de nouvelles dynamiques de partenariat bilatéral, et mettre en avant le potentiel de secteurs stratégiques tels que l’agro-industrie, les énergies renouvelables, les infrastructures, la logistique, le tourisme et les services.

Cette initiative s’inscrit dans la vision éclairée de Sa Majesté le roi Mohammed VI, qui fait des provinces du Sud un véritable hub de croissance, de coopération et d’ouverture sur l’Afrique.

Lire aussi : Maroc-France: les moments forts de la visite du directeur général de l’AFD au Sahara

Le Forum du 9 octobre s’inscrit également dans le sillage de la reconnaissance officielle par la France de la marocanité du Sahara. Depuis la visite au Maroc, en octobre 2024, du président Emmanuel Macron, les responsables français ont multiplié les déplacements dans les provinces du Sud. Parmi eux, figure notamment la mission conduite en mai 2025 par Rémy Rioux, directeur général de l’Agence française de développement (AFD), dans les régions de Laâyoune-Sakia El Hamra et de Dakhla-Oued Eddahab: une première dans le cadre du mandat élargi de l’AFD au Sahara marocain.

