Maroc-France: les moments forts de la visite du directeur général de l’AFD au Sahara

Du 9 au 12 mai 2025, Rémy Rioux, directeur général de l’Agence française de Développement (AFD), a effectué une visite officielle à Rabat puis dans les régions de Laâyoune-Sakia El Hamra et Dakhla-Oued Eddahab.

Dans un communiqué, l’AFD signale qu’il s’agit de la première mission d’un directeur général de l’AFD dans le cadre du mandat élargi de l’agence aux régions du Sud, annoncé par le président Emmanuel Macron en octobre 2024. Objectif: identifier des partenariats et leviers d’action pour le déploiement de projets à fort impact dans les domaines de l’économie bleue, de la transition énergétique, de la gestion durable de l’eau et de l’inclusion économique.

Un dialogue de haut niveau à Rabat

La mission a débuté à Rabat avec une série d’entretiens institutionnels en présence de l’ambassadeur de France, Christophe Lecourtier. Rémy Rioux s’est entretenu avec Nadia Fettah Alaoui, ministre de l’Économie et des Finances, Nasser Bourita, ministre des Affaires étrangères, ainsi qu’Abdelouafi Laftit, ministre de l’Intérieur.

Des discussions ont également eu lieu avec le gouverneur du Fonds d’équipement communal (FEC), Omar Lahlou, ainsi qu’avec la direction de l’OCP. Une rencontre complémentaire avec Mbarka Bouaida, présidente de l’ARM, est prévue le 21 mai à Paris.

À Laâyoune, Rémy Rioux, accompagné de sa délégation, a été accueilli par Abdeslam Bekrate, wali de la région Laâyoune-Sakia El Hamra, Sidi Hamdi Ould Errachid, président du Conseil régional, et Moulay Hamdi Ould Errachid, président du Conseil communal. Une rencontre clé a également eu lieu avec Mohammed Jifer, directeur du Centre régional d’investissement (CRI), pour discuter des opportunités économiques et des initiatives visant à attirer les investisseurs dans la région.

Au cours de cette étape, la délégation a visité les infrastructures portuaires de Laâyoune et de Boujdour, gérées par l’Agence nationale des ports (ANP). Ces discussions ont mis en lumière l’importance stratégique de l’économie bleue, qui englobe la gestion durable des ressources marines, ainsi que le verdissement des infrastructures portuaires.

Lors de la visite d'une délégation de l’Agence française de développement, chapeautée par Rémy Rioux, à Laâyoune samedi 10 mai. (MAP)

Un autre moment fort de la visite a été la rencontre par Rémy Rioux des jeunes en formation professionnelle, à la Cité des métiers et des compétences (CMC) de Laâyoune. Ces discussions ouvertes et enrichissantes ont permis de mieux saisir leurs ambitions, leur vision de l’avenir et leurs attentes en matière d’insertion professionnelle. Les secteurs prioritaires identifiés incluent la pêche, la logistique, le tourisme durable et les métiers techniques liés à l’économie bleue, ainsi que d’autres filières de développement local.

La délégation s’est également rendue à l’African Sustainable Agriculture Research Institute (ASARI), rattaché à l’Université Mohammed VI polytechnique (UM6P). Les échanges avec les chercheurs et les acteurs locaux ont mis en évidence la nécessité de développer des solutions innovantes pour préserver l’écosystème fragile de Laâyoune-Sakia El Hamra. Les discussions ont notamment porté sur la gestion rationnelle des ressources en eau, l’optimisation des pratiques agricoles et la promotion de modèles économiques durables, capables de répondre aux défis environnementaux tout en soutenant les communautés locales.

La mission s’est poursuivie dans la région de Dakhla-Oued Eddahab, où Rémy Rioux a été reçu par Ali Khalil, wali de la région, El Khattat Yanja, président du Conseil régional, Erragheb Hormatollah, président du Conseil communal de Dakhla, et Mounir El Houari, directeur général du CRI, chargé de promouvoir l’attractivité de la région auprès des investisseurs privés. Une rencontre avec Khalid Safir, directeur général de la Caisse de dépôt et de gestion, a également permis d’explorer les opportunités de financement pour des projets structurants.

Par ailleurs, Rémy Rioux s’est entretenu avec Mimouna Essayed, présidente de la Commission régionale des droits de l’Homme (CRDH), accompagnée de cinq membres de la commission. Ces discussions ont abordé les enjeux sociaux, humains et citoyens liés au développement régional, notamment les questions de migrations, la préservation de la culture locale et l’amélioration des conditions de vie des populations vulnérables.

La délégation a visité le chantier du grand port Dakhla Atlantique, un projet d’envergure destiné à positionner la région comme un hub économique et logistique majeur, ainsi que le port de pêche de Dakhla, géré par l’ANP. Les échanges avec les responsables locaux ont souligné le rôle stratégique des énergies renouvelables, notamment l’hydrogène vert, et de l’économie bleue dans le développement économique de la région et, plus largement, du continent africain. Ces infrastructures sont perçues comme des leviers pour stimuler la croissance économique, créer des emplois et renforcer l’intégration régionale.

Tout au long de cette mission, les interactions avec les élus, les autorités locales, les acteurs économiques, les chercheurs, les représentants de la CRDH et les citoyens ont permis de dégager des priorités claires pour les futurs engagements de l’AFD dans les régions de Laâyoune-Sakia El Hamra et Dakhla-Oued Eddahab.

Ces priorités incluent le développement de l’économie bleue, le verdissement des infrastructures portuaires pour une meilleure résilience climatique, la réhabilitation et la modernisation des réseaux d’eau et d’assainissement dans un contexte d’écosystème fragile, ainsi que la promotion du développement économique et social, avec un accent particulier sur l’emploi des jeunes et l’autonomisation des femmes. Ces axes d’intervention s’appuieront sur une collaboration étroite avec les régions et les sociétés régionales multiservices (SRM).

L‘AFD prévoit d’ailleurs de mobiliser environ 150 millions d’euros sur la période 2025-2026 pour financer des programmes alignés sur ces priorités. Ces investissements s’inscriront dans une approche partenariale de long terme, en coopération avec les acteurs locaux, pour garantir des résultats durables et inclusifs, au bénéfice des populations des deux régions et en cohérence avec les objectifs de développement durable.

