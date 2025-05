L’AFD annonce des investissements de 150 millions d’euros dans les provinces du Sud

En marge de sa visite à Laâyoune, ce samedi 10 mai, le directeur général de l’Agence française de développement (AFD), bras financier de la diplomatie hexagonale, a annoncé un plan d’investissement de 150 millions d’euros dans les provinces du Sud.

«On envisage peut-être de l’ordre de 150 millions d’euros de financement de l’ANP, des autorités locales, peut-être des services publics locaux, au nom de la France», a déclaré Rémy Rioux. «Le groupe AFD entend désormais concentrer une partie de ses efforts sur les régions du Sud, en y mobilisant des financements et des investissements», a-t-il poursuivi.

Ce plan d’engagement a été dévoilé à l’issue de ses rencontres avec Abdeslam Bekrate, wali de la région Laâyoune-Sakia El Hamra, Sidi Hamdi Ould Errachid, président du Conseil régional, et Moulay Hamdi Ould Errachid, président du Conseil communal de la ville.

À la tête d’une importante délégation, le directeur général de l’AFD a mis en avant les réalisations économiques majeures des provinces du Sud, soulignant que l’Agence est en mesure d’«apporter des expertises et des financements complémentaires» pour accompagner la dynamique en cours.

Apporter des solutions de financement

Se disant impressionné par la qualité des infrastructures locales et régionales, Rémy Rioux a salué les efforts en matière de création d’emplois et de réponse aux aspirations de la jeunesse locale. Il s’est aussi félicité de l’implantation d’entreprises privées et de la mise en place de zones industrielles dans la région, estimant que l’investissement de l’AFD est de nature à «encourager les acteurs économiques en leur apportant des solutions de financement».

«C’est une visite d’écoute, une visite de terrain, une visite de découverte. Je suis très favorablement impressionné par les investissements qui ont déjà été réalisés, et bien sûr, il faut que ces infrastructures, cet engagement public, se traduisent aussi par des emplois», a-t-il déclaré.

Dans cette perspective, Rémy Rioux a également annoncé un renforcement de la coopération de l’institution qu’il dirige avec le Groupe OCP, notamment dans le domaine de la recherche appliquée en agriculture. Il a rappelé la signature récente à Rabat d’un accord de financement visant à décarboner la chaîne de valeur du mastodonte marocain.

Des infrastructures stratégiques au coeur de la visite

Au cours de leur visite, les membres de la délégation française ont assisté à plusieurs présentations sur le programme de développement régional et communal, et ont pris connaissance des différents projets inscrits dans le cadre du nouveau modèle de développement des provinces du Sud, lancé par le roi Mohammed VI en 2015.

Des visites de terrain ont été organisées dans plusieurs projets socio-éducatifs et économiques. Parmi eux figurait le port de Laâyoune, où les visiteurs ont été informés du trafic commercial, des débarquements de produits de la pêche et du projet d’extension de la plateforme portuaire. À l’Institut africain de recherche en agriculture durable (ASARI), relevant de l’Université Mohammed VI polytechnique (UM6P), la délégation a également suivi une présentation sur les missions de cette structure.