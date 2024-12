Crédit Agricole-AFD: un nouveau partenariat scellé pour l’investissement et l’innovation au service d’une agriculture durable

De g à dr: Mohammed Fikrat, président du directoire du Crédit agricole du Maroc, Christophe Lecourtier, ambassadeur de France au Maroc et Quiterie Pincent, directrice de la représentation de l’AFD à Rabat.

En avril 2024, au Salon international de l’agriculture au Maroc, l’Agence française de développement et le Crédit agricole du Maroc (CAM) signaient deux conventions de crédit (70 millions d’euros) en faveur de l’agriculture durable et résiliente. Aujourd’hui, les deux institutions renforcent leur partenariat à travers le financement d’un programme d’assistance technique. Doté d’un budget de 2,1 M d’euros, ce programme est centré sur l’utilisation rationnelle de l’eau d’irrigation ainsi que sur l’amélioration de la gestion des risques climatiques, sociaux et environnementaux.

Le lancement s’est déroulé le 29 novembre 2024 en présence de Mohammed Fikrat, président du directoire du Crédit agricole du Maroc, de Christophe Lecourtier, ambassadeur de France au Maroc et de Quiterie Pincent, directrice de la représentation de l’Agence française de développement à Rabat.

Piloté par le CAM, ce programme permettra également de soutenir des projets innovants, en ligne avec les objectifs du programme «Istidama». Il s’agit notamment de promouvoir les économies d’énergie, le développement des énergies renouvelables, l’agriculture biologique et la valorisation des déchets. Cette initiative s’inscrit dans une démarche plus large de transition écologique et climatique, un enjeu majeur pour le Maroc.

Avec ce nouvel appui, l’AFD renforce le partenariat mené depuis plus de 10 ans avec le CAM, pour accompagner les transitions écologique et climatique dans le secteur agricole. «Dans un contexte de changements climatiques, ce partenariat renforcé permettra au groupe CAM de poursuivre son engagement au service de la résilience de l’agriculture marocaine en accompagnant les opérateurs économiques dans leur transition écologique», précise Mohammed Fikrat.

«Avec ce nouveau programme d’appui, qui mobilise pour partie des ressources provenant du Fonds vert pour le climat, nous approfondissons un partenariat qui va de l’avant depuis plus de 10 ans, au service de l’adaptation de l’agriculture marocaine au changement climatique», a conclu Quiterie Pincent.