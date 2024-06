Groupe AFD-Innovx: un partenariat pour une agriculture durable en Afrique

Le 10 juin dernier à Benguérir a eu lieu la signature d’un protocole d’accord stratégique entre l’Agence française de développement (AFD), sa filiale Proparco dédiée au secteur privé, et Innovx, une entreprise multisectorielle engagée dans le développement d’écosystèmes innovants et durables.

Ce partenariat tripartite, en ligne avec les objectifs de développement durable des Nations unies, vise à renforcer la coopération autour de projets stratégiques en Afrique et à développer durablement le potentiel agricole du continent d’ici 2050, ainsi qu’à relever les défis de la sécurité alimentaire.

Le protocole d’accord s’inscrit dans le cadre de la plateforme AgriFinance, lancée par Innovx en octobre 2023, avec le soutien de la Société financière internationale (IFC) et du Groupe OCP. La plateforme AgriFinance a pour ambition de mobiliser 800 millions de dollars d’ici 2030 à travers divers instruments financiers, dont des prêts, des dons, des garanties et des prises de participation.

L’objectif est de soutenir 60 opérations d’incubation et de financement, contribuant à la consolidation de chaînes de valeur agroalimentaires plus résilientes et performantes. Cela inclut le renforcement des compétences par la formation professionnelle, la création d’emplois durables et l’augmentation des revenus pour les populations agricoles.

Grâce à ce protocole d’accord, le Groupe AFD réaffirme son engagement envers la coalition de partenaires soutenant la plateforme AgriFinance. L’objectif est d’améliorer les systèmes agricoles en Afrique en renforçant les acteurs tout au long des chaînes de valeur, de la production à la distribution, et en transformant les pratiques agricoles.

Ce partenariat repose sur un dialogue stratégique continu, le partage de diagnostics sectoriels et une intensification des interactions entre les équipes locales. Il vise à optimiser les synergies et les complémentarités entre les capacités d’action et les instruments financiers de l’AFD, de Proparco, d’Innovx et des autres partenaires, pour répondre aux besoins de financement et consolider les acteurs des chaînes de valeur agricoles.

«Cet accord vise à accélérer la nécessaire transformation des systèmes agricoles africains pour les rendre plus performants, améliorer les rendements et réduire les pertes alimentaires notamment, afin de contribuer à notre objectif commun de sécurité alimentaire du continent africain», déclare Rémy Rioux, directeur général de l’Agence française de développement. Il ajoute: «L’ambition de la plateforme AgriFinance que nous rejoignons est aussi de créer des opportunités pour les petits producteurs et les travailleurs agricoles, en particulier les femmes et les jeunes, en augmentant leurs revenus et en répartissant de manière plus équitable la valeur créée entre les différents acteurs des chaines de valeurs agroalimentaires.»

Youssef El Bari, CEO d’Innovx, a de son côté affirmé: «Notre partenariat stratégique avec l’AFD et Proparco reflète notre engagement commun pour développer une agriculture durable et résiliente, essentielle à la sécurité alimentaire sur le continent africain».

«Cette collaboration marque une étape importante dans la réalisation de notre vision de développer des entreprises et des écosystèmes innovants et durables. Grâce à la plateforme AgriFinance, nous soutenons des projets concrets qui concrétisent cette vision», conclut Youssef El Bari.