Financement de projets territoriaux: signature d’un accord entre l’AFD et le FEC d’une valeur de 100 millions d’euros

Cette initiative s’inscrit dans la continuité d’un partenariat fructueux, marqué par la signature de deux lignes de crédit successives, totalisant un montant de 300 millions d’euros. Avec cette nouvelle injection financière, l’enveloppe globale allouée au FEC atteint désormais 400 millions d’euros, illustrant ainsi l’engagement des deux institutions en faveur de la croissance et du développement des territoires au Maroc.

Ce projet bénéficie également du soutien financier de l’Union européenne, avec une contribution de 13 millions d’euros, ainsi que d’une subvention d’assistance technique de l’AFD à hauteur de 0,2 million d’euros. Ces fonds serviront à financer des actions d’accompagnement technique et des subventions d’investissement destinées à encourager les projets à fort impact environnemental, social et climatique des collectivités territoriales.

Lire aussi : Finance verte: l’AFD approuve un prêt de 80 millions d’euros en faveur du Maroc

Omar Lahlou, gouverneur et directeur général du FEC, s’est exprimé sur cette nouvelle opération, soulignant son importance dans la stratégie de diversification des ressources à l’international de l’institution et ajoute qu’«elle dénote également de la confiance de nos partenaires internationaux, en particulier l’AFD, laquelle s’appuie sur les réalisations de la Banque, la solidité de ses fondamentaux et son alignement sur les meilleures pratiques en matière de gestion des aspects environnementaux et sociaux».

De son côté, Quiterie Pincent, directrice de la représentation de l’AFD au Maroc, a salué cette étape supplémentaire dans le partenariat, mettant en avant son rôle crucial dans la transition écologique et la réduction des disparités territoriales.

Cette collaboration renforcée entre le FEC et l’AFD démontre l’engagement commun en faveur du développement durable et de la lutte contre les changements climatiques, tout en favorisant une croissance économique inclusive et équitable pour les communautés locales au Maroc.