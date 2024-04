Technologies vertes: lancement d’un partenariat franco-marocain pour soutenir des projets de recherche appliquée

Le ministre français de l’Économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, Bruno Le Maire et Ryad Mezzour, ministre de l’Industrie et du Commerce, le 26 avril 2024 à Rabat.

La transition énergétique est au cœur des préoccupations mondiales, et les collaborations internationales sont essentielles pour accélérer ce processus crucial. Dans cette optique, la France et le Maroc ont récemment annoncé le lancement d’un partenariat renforcé visant à promouvoir la recherche et le développement de technologies d’hydrogène décarboné. Cette initiative, résultat de la visite officielle de Bruno Le Maire au Maroc les 25 et 26 avril, marque une étape significative dans la coopération bilatérale pour une économie plus verte et plus durable.

Grâce à un don de 800 000 euros de l’Agence française de développement (AFD) et du Trésor français, un appel à projets innovants dédiés à la filière de l’hydrogène décarboné sera lancé au deuxième trimestre 2024. Cette démarche reflète la conviction que le Maroc possède un potentiel significatif pour devenir un acteur majeur dans le développement de cette filière de l’avenir.

Cet appel à projets vise à sélectionner, accompagner et développer pendant trois ans, 2 à 3 initiatives innovantes portées par des équipes franco-marocaines, dans le but de contribuer activement à la transition vers une économie décarbonée. Les innovations technologiques développées seront destinées à l’industrialisation et à la mise sur le marché.

Pour Christophe Lecourtier, ambassadeur de France au Maroc, cette coopération renforce le partenariat bilatéral dans le domaine de la transition énergétique. Ce partenariat permettra à l’IRESEN de bénéficier de l’expertise de son partenaire la SATT Paris-Saclay en matière de valorisation des résultats de la recherche appliquée et du transfert de technologies vers le marché.

Pour sa part, la directrice de l’AFD au Maroc, Quiterie Pincent, relève l’importance de ce partenariat dans le contexte de l’urgence climatique: «Le changement climatique nous impose de favoriser une économie à faible émission de carbone. Le développement de la recherche sur la chaîne de valeur de l’hydrogène vert contribue à cette transition et constitue une opportunité supplémentaire d’approfondir et de stimuler notre coopération bilatérale.».

«La SATT Paris-Saclay accompagnera les équipes de l’IRESEN en charge de cet appel à projets dans l’analyse du potentiel de la valorisation des projets de recherche appliquée proposés, dans la valorisation des résultats de projets sélectionnés et dans le transfert de technologies vers le marché», souligne Xavier Apolinarski, président de la SATT Paris-Saclay.

Enfin, Samir Rachidi, directeur général de l’IRESEN, conclut en mettant en avant l’objectif commun de faire émerger des technologies d’hydrogène décarboné et de les transformer en produits industriels commercialisables, renforçant ainsi la participation des deux pays au développement de cette filière.

Ce partenariat franco-marocain témoigne encore une fois de l’engagement des deux pays à collaborer étroitement pour relever les défis de la transition énergétique et à saisir les opportunités offertes par les technologies vertes pour un avenir plus durable.