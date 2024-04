Du nouveau chez Crédit Agricole du Maroc: le groupe lance son offre d’affacturage à travers sa filiale CAM Factoring

Le Crédit Agricole du Maroc a lancé, jeudi 25 avril 2024, son offre d’affacturage à travers sa filiale CAM Factoring. Celle-ci vient compléter la palette des produits du GCAM visant à financer le cycle d’exploitation des entreprises.

Cette initiative marque une étape clé dans la stratégie de diversification des services du groupe, visant à répondre de manière plus efficace aux besoins en gestion de trésorerie des entreprises marocaines, tant dans le secteur agricole que dans les secteurs connexes. Baptisée CAM Factoring, cette solution se distingue par son approche tripartite: la mobilisation immédiate des créances, la gestion administrative des créances clients, et une offre de service assurance-crédit contre le risque d’insolvabilité des débiteurs.

Concrètement, ce produit offre des solutions d’affacturage sur mesure, adaptées aux besoins de financement à court terme des entreprises, améliorant ainsi la gestion de leur trésorerie tout en réduisant le risque de crédit lié à leurs débiteurs, via une plateforme digitalisée.

Soulignant l’importance de cette initiative, Mohammed Fikrat, président du directoire du Crédit Agricole du Maroc, a noté que le factoring est un service qui a déjà été pratiqué par le groupe à petite échelle, mais qui prend aujourd’hui une importance cruciale pour la liquidité et l’amélioration de la trésorerie des entreprises, qu’elles soient agricoles ou non.

«Conscients de notre rôle de banque universelle offrant une palette de services de financement la plus large possible, nous avons décidé d’aller dans le factoring. Comme vous le savez, il est estimé aujourd’hui que 452 milliards de dirhams circulent entre nos entreprises clientes et leurs fournisseurs, ce qui représente souvent une contrainte de trésorerie. Le factoring offre une solution à ce problème, en permettant le déblocage rapide de fonds, facilitant ainsi les relations d’activités économiques de manière générale. Nous sommes heureux de lancer cette initiative. Ce service vient compléter les 150 solutions et produits que nous offrons déjà pour le monde agricole et non agricole», a signalé le président du directoire du Crédit Agricole du Maroc.

Mariam Khamlichi, directrice générale de CAM Factoring, a ajouté de son côté que cette nouvelle entité offre une souplesse et une rapidité inégalées dans le financement du cycle d’exploitation: «Nous sommes aujourd’hui très ravis d’annoncer le lancement de CAM Factoring, une filiale du groupe Crédit Agricole du Maroc spécialisée en affacturage. Cette nouvelle solution innovante offre souplesse et rapidité à nos clients pour le financement de leur cycle d’exploitation. Elle vient compléter nos solutions de financement traditionnelles, telles que les facilités de caisse et les découverts. Nous sommes donc très heureux de consolider notre offre avec cette solution qui va soutenir toute la chaîne de valeur client-fournisseur et apporter des solutions pertinentes et avantageuses à nos clients.»

Une nouvelle offre «Reverse Factoring»

En plus du factoring traditionnel, le Crédit Agricole du Maroc introduit également le «Reverse Factoring», destiné aux grandes entreprises ainsi qu’aux établissements et entreprises publics avec un niveau important d’achats. Il s’adresse également à ces acteurs pour les questions de subventions et de compensations, sous réserve de l’approbation finale du donneur d’ordre.

Pour les fournisseurs, les bénéfices incluent l’augmentation de leur compétitivité et résilience, l’opportunité de profiter de financements à des conditions favorables, l’accès à des sources de financement pérennes qui préservent leurs lignes de crédit traditionnelles, ainsi qu’une gestion optimisée des factures et des paiements grâce à une plateforme dédiée.

Pour les donneurs d’ordre, les avantages se manifestent par une réduction significative des risques de rupture dans la chaîne d’approvisionnement, une compétitivité accrue de l’entreprise, une diminution des coûts opérationnels via un mécanisme de paiement centralisé et externalisé, et le soutien à la pérennité et à la robustesse de leur réseau de fournisseurs.