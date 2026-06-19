Politique

Législatives de 2026: un Marocain sur quatre ne votera pas, selon une étude

Un bureau de vote.. DR

Revue de presseUne enquête de l’association «Les Citoyens», menée auprès de 3.000 personnes dans les douze régions du pays, éclaire le rapport des citoyens aux partis politiques et leurs intentions de vote à l’approche des législatives de septembre 2026. Les détails dans cette revue de presse tirée de l’hebdomadaire Al Ayyam.

Par La Rédaction
Le 19/06/2026 à 21h18

L’ampleur du fossé qui sépare les citoyens et les partis politiques dans le contexte politique et électoral marocain, vient d’être révélée par les résultats d’une étude réalisée par l’association «Les Citoyens», entre janvier et avril 2026.

Même si l’échantillon d’environ 3.000 personnes, choisies dans les douze régions du pays, ne serait pas statistiquement et scientifiquement représentatif de l’ensemble du corps électoral, il dévoile l’ampleur de la crise de confiance et de la rupture entre les citoyens et les partis politiques. Car, explique l’étude, cet échantillon (79.7% masculin et 20.3% féminin) est majoritairement urbain (83,2 %), jeune (plus de 74 % ont moins de 35 ans) et instruit.

Aujourd’hui, «pas moins de 24,1% des personnes interrogées déclarent que rien ne pourrait les convaincre de voter le 23 septembre prochain», rapporte l’hebdomadaire Al Ayyam dans sa dernière livraison. De même, ont montré les mêmes résultats, «41.3% ont révélé qu’ils avaient boycotté les élections de septembre 2021».

Par La Rédaction
Le 19/06/2026 à 21h18
#Élections#Législatives#Vote

LEs contenus liés

Politique

Législatives 2026: Najwa Koukouss, haut cadre du PAM, investie dans la difficile circonscription d’Anfa

Politique

Législatives 2026: Nizar Baraka promet de lutter contre la rente et les conflits d’intérêts

Politique

Nabil Benabdallah confirme son départ de la présidence du PPS après les législatives

Politique

Représentativité féminine aux législatives: les partis devant leurs contradictions

Articles les plus lus

1
Le régime Tayyibat continue de faire fureur au Maroc: les alertes des professionnels de santé dangereusement ignorées
2
Alerte rouge: des violences de rue aux stades souillés, comment le régime d’Alger instrumentalise le hooliganisme
3
Bac 2026: Chaimae Essalmi décroche la meilleure moyenne dans l’Oriental
4
Paléontologie. Des traces d’activités biologiques vieilles de 358 millions d’années dans l’Anti-Atlas racontent comment les trilobites vivaient et chassaient
5
L’Algérie, la double nationalité et les Accords d’Évian
6
À Laâyoune, 43% des travaux du plus long pont du Maroc sont déjà réalisés
7
L’Aïnouche du jour. Quand Messi compte ses buts, les hooligans algériens comptent leurs coups
8
La Coupe du monde des charlatans
Revues de presse

Voir plus