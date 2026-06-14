Législatives 2026: Nizar Baraka promet de lutter contre la rente et les conflits d’intérêts

Nizar Baraka, secrétaire général de l’Istiqlal, a dévoilé, ce dimanche, lors du Conseil national de son parti, un contrat politique et social en cinq points en vue des élections législatives de 2026 et du prochain gouvernement qui en découlera.

Lors de la 4e session ordinaire du Conseil national du parti de la Balance, le numéro un istiqlalien a engagé sa formation à défendre cinq grands axes si elle remporte le scrutin. L’un de ces engagements porte sur la lutte contre la rente et les conflits d’intérêts, que Nizar Baraka a associés, dans son discours, à la culture de «lahmza».

«Ainsi, dans ce cadre, nous proposons une loi interdisant formellement les conflits d’intérêts», a déclaré le secrétaire général de l’Istiqlal.

Nizar Baraka a également promis de mettre fin aux «farkchiyas», aux intermédiaires et aux situations de monopole, notamment en «créant des agences» chargées de la distribution et de la gestion des produits de consommation. Selon lui, cette démarche vise à mieux encadrer les circuits de distribution et à protéger les citoyens contre les pratiques spéculatives.

Un autre engagement, a-t-il indiqué devant un millier de congressistes réunis au Palais des congrès de Salé, concerne la préservation du pouvoir d’achat des citoyens, à travers la lutte contre la flambée des prix et le renforcement des mécanismes de régulation.

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Le programme présenté par l’Istiqlal accorde également une place importante à la préservation du noyau familial marocain et de son identité séculaire. Nizar Baraka a rappelé à l’assistance que les naissances sont actuellement en baisse, estimant que cette évolution doit interpeller les responsables politiques sur les transformations sociales que connaît le pays.

Par ailleurs, le secrétaire général de l’Istiqlal a plaidé pour la consolidation des services publics, notamment dans les secteurs de la santé, des hôpitaux, des urgences et de l’éducation nationale.

«Nous craignons que le capital humain de la santé migre vers le privé», a-t-il martelé, en insistant sur la nécessité de préserver l’attractivité du service public et de renforcer ses moyens humains et matériels.

Nizar Baraka s’est également arrêté sur une autre revendication portée par l’Istiqlal: celle d’assurer au Maroc sa souveraineté dans plusieurs domaines stratégiques, notamment l’eau, l’énergie et les secteurs essentiels à la sécurité économique et sociale du pays.

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«Nous voulons une souveraineté au cœur des politiques publiques», a-t-il affirmé sous les applaudissements nourris de l’assistance.

Sur le plan politique, le contrat proposé par les istiqlaliens met aussi en avant la mise en œuvre de l’initiative d’autonomie sous souveraineté marocaine au Sahara. Nizar Baraka a rappelé, à ce sujet, le succès de la diplomatie royale, en soulignant les multiples reconnaissances étrangères de la souveraineté du Maroc sur ses provinces sahariennes.

En conclusion, le chef de l’Istiqlal a appelé ses militants à la mobilisation en vue de «cette phase décisive», les invitant à croire dans leur capacité à «construire un Maroc fort».

À travers ce contrat politique et social, Nizar Baraka veut positionner l’Istiqlal sur les grands dossiers de la séquence électorale à venir: pouvoir d’achat, moralisation de la vie publique, souveraineté économique, services sociaux et défense de l’intégrité territoriale. Reste désormais au parti de la Balance à transformer ces engagements en offre politique lisible pour les électeurs.