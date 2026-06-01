Législatives 2026: le PJD lance une plateforme digitale dédiée aux recommandations des électeurs

La plateforme numérique lancée par le parti de la Lampe servira à recueillir, à partir de ce 1er juin à minuit et pendant un mois, les contributions des internautes au sujet de six axes portant sur des sujets prioritaires comme la santé, l’éducation, la protection sociale et médicale, et enfin souveraineté énergétique et alimentaire, ont déclaré les dirigeants du PJD lors d’une conférence de presse tenue ce lundi au siège du parti sous la présidence de son numéro un, Abdelilah Benkirane.

«Les avis des militants vont pouvoir peaufiner le programme électoral du PJD sur le site pjd2026.com, lequel programme sera rendu public vers le mois de juillet prochain», a déclaré le numéro deux de cette formation islamiste, Driss El Idrissi Azami, indiquant que la plateforme compte recueillir environ 50.000 contributions.

L’identité des utilisateurs restera «anonyme et protégée» par le département des données personnelles, selon les dirigeants du PJD.

Le secrétaire général du parti, Abdelilah Benkirane n’a pas exclu le risque que cette page soit «attaquée ou perturbée par des comptes électroniques manipulés». De son côté, Mustapha El Khelfi, président de la commission chargée de l’élaboration du programme électoral a indiqué que sa mission a belle et bien commencé en mai 2025 avec le but d’élaborer une feuille de route «réaliste et pertinente».

Avec cette plateforme, le PJD tente de renouer avec une base électorale fortement ébranlée depuis la débâcle de 2021. En sollicitant les contributions des internautes, le parti de la Lampe cherche moins à improviser son programme qu’à montrer qu’il dispose encore d’un socle militant mobilisable et d’une capacité d’écoute, à quelques mois d’un scrutin décisif pour son avenir politique.