Législatives 2026: Laftit se réunit avec les dirigeants des partis politiques non représentés au Parlement

Cette rencontre fait suite à la réunion tenue jeudi dernier avec les dirigeants des formations politiques disposant d’un groupe ou d’un groupement parlementaire. Elle a permis de présenter le cadre général de préparation de cette échéance électorale. Les participants ont également été informés des textes réglementaires déjà adoptés, ainsi que des décisions en cours d’élaboration concernant la comptabilité des partis politiques.

Les participants à la réunion ont ainsi pris connaissance des mesures organisationnelles liées à la préparation du corps électoral national dans le cadre de la révision des listes électorales générales, qui débutera le 15 mai en prévision du prochain scrutin législatif.

De même, il a été question de passer en revue les dispositifs d’accompagnement de cette opération, notamment en matière d’organisation administrative et logistique, ainsi que le lancement d’une campagne de communication institutionnelle couvrant l’ensemble des supports, y compris les différentes plateformes numériques.

Par ailleurs, cette réunion a été l’occasion d’informer les dirigeants et responsables des partis politiques de l’état d’avancement des préparatifs relatifs à la plateforme électronique dédiée au dépôt des déclarations de candidature ainsi qu’à celle destinée à l’établissement des procurations de vote au profit des Marocains résidant à l’étranger.

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La rencontre a également été l’occasion d’échanger autour des mesures et dispositions organisationnelles déjà engagées, ainsi que de celles qui doivent encore être finalisées avant l’élection des membres de la Chambre des représentants.

Les travaux se sont déroulés dans un climat positif, marqué par des échanges francs et constructifs.

Les dirigeants et responsables des partis politiques ont, pour leur part, exprimé leur mobilisation afin de contribuer, aux côtés des pouvoirs publics et des différents acteurs concernés, à réunir les conditions nécessaires à la réussite de la prochaine échéance législative. Ils ont également réaffirmé leur attachement à la consolidation du choix démocratique irréversible du Royaume, sous la conduite éclairée du roi Mohammed VI.