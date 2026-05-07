Politique

Législatives: Abdelouafi Laftit informe les partis des dernières dispositions réglementaires

Lors de la réunion tenue, jeudi 7 mai à Rabat, par le ministre de l’Intérieur, Abdelouafi Laftit, avec les dirigeants et responsables des partis politiques disposant d’un groupe ou d’un groupement parlementaire.

Le ministre de l’Intérieur, Abdelouafi Laftit, a tenu, jeudi à Rabat, une réunion avec les dirigeants et responsables des partis politiques disposant d’un groupe ou d’un groupement parlementaire, dans le cadre des préparatifs des élections des membres de la Chambre des représentants prévues le 23 septembre prochain.

Par Le360 (avec MAP)
Le 07/05/2026 à 18h17

Cette rencontre a été l’occasion de présenter le cadre général de préparation de cette échéance électorale et d’informer les participants des textes réglementaires adoptés à ce jour, ainsi que des décisions en cours d’élaboration sur le plan comptable des partis politiques.

Il s’agit également des mesures organisationnelles liées à la préparation du corps électoral national dans le cadre de la révision des listes électorales générales, qui débutera le 15 mai en prévision du prochain scrutin législatif.

Les participants à la réunion ont également pris connaissance des dispositifs d’accompagnement de cette opération, notamment en matière d’organisation administrative et logistique, ainsi que du lancement d’une campagne de communication institutionnelle couvrant l’ensemble des supports, y compris les différentes plateformes numériques.

Lire aussi : Législatives: le scrutin aura lieu fin septembre 2026

Par ailleurs, cette réunion a été l’occasion d’informer les dirigeants et responsables des partis politiques de l’état d’avancement des préparatifs relatifs à la plateforme électronique dédiée au dépôt des déclarations de candidature ainsi qu’à celle destinée à l’établissement des procurations de vote au profit des Marocains résidant à l’étranger.

La rencontre a également permis un échange de vues autour des mesures et dispositions organisationnelles et pratiques déjà prises ainsi que de celles devant être finalisées avant l’élection des membres de la Chambre des représentants.

Les travaux de cette réunion se sont déroulés dans un climat positif marqué par un débat franc et constructif. Les dirigeants et responsables des partis politiques ont exprimé leur disposition et leur mobilisation pour contribuer, chacun depuis sa position et aux côtés des pouvoirs publics, à réunir toutes les conditions nécessaires à la réussite de la prochaine échéance législative et à la consécration du choix démocratique irréversible adopté par le Maroc.

Par Le360 (avec MAP)
Le 07/05/2026 à 18h17
#Législatives#Abdelouafi Laftit#Parlement#Chambre des représentants

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