Législatives 2026: Omar Hejira convaincu de la victoire de l’Istiqlal

Invité de l’émission «Point à la Ligne» diffusée sur la SNRT, Omar Hejira a assuré que le «parti de la Balance», en référence au Parti de l’Istiqlal, s’appuie sur des structures organisationnelles solides lui permettant d’aborder, dans des conditions optimales, l’échéance des élections législatives du 23 septembre.

«Depuis l’indépendance du Maroc, l’Istiqlal, bien qu’ayant participé à plusieurs majorités gouvernementales, n’a dirigé que deux exécutifs, celui d’Ahmed Balafrej et celui de Abbas El Fassi», a rappelé Omar Hejira. Ce dernier a précisé que sa candidature dans la circonscription électorale d’Oujda a été validée par le secrétaire général du parti, Nizar Baraka.

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Se projetant sur l’après-scrutin, le secrétaire d’État chargé du Commerce extérieur a écarté l’hypothèse d’une cohabitation gouvernementale avec les islamistes du Parti de la justice et du développement (PJD), soulignant que les choix en matière d’alliances relèvent des prérogatives du secrétaire général du parti.

Par ailleurs, Omar Hejira a qualifié d’«honorable» le bilan de l’exécutif sortant, estimant que les formations de la majorité ont œuvré dans une «harmonie totale». Il a toutefois pointé une insuffisante fermeté face aux pratiques spéculatives, imputant la hausse des prix à l’action des intermédiaires et autres acteurs informels des circuits de distribution.

Dans cette perspective, le programme de l’Istiqlal prévoit la mise en place d’une stratégie structurée de régulation des circuits d’intermédiation, afin de contenir les tensions inflationnistes et de restaurer les équilibres du marché, a conclu le membre du Comité exécutif du parti.