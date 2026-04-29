Politique

Législatives 2026: Omar Hejira convaincu de la victoire de l’Istiqlal

Omar Hejira, secrétaire d’État chargé du Commerce extérieur.

N’ayant dirigé le gouvernement qu’à deux reprises depuis l’indépendance, le Parti de l’Istiqlal affiche néanmoins de fortes ambitions pour les prochaines élections législatives du 23 septembre. Un objectif assumé par Omar Hejira, membre du Comité exécutif du parti et secrétaire d’État chargé du Commerce extérieur.

Par Mohamed Chakir Alaoui
Le 29/04/2026 à 15h25

Invité de l’émission «Point à la Ligne» diffusée sur la SNRT, Omar Hejira a assuré que le «parti de la Balance», en référence au Parti de l’Istiqlal, s’appuie sur des structures organisationnelles solides lui permettant d’aborder, dans des conditions optimales, l’échéance des élections législatives du 23 septembre.

«Depuis l’indépendance du Maroc, l’Istiqlal, bien qu’ayant participé à plusieurs majorités gouvernementales, n’a dirigé que deux exécutifs, celui d’Ahmed Balafrej et celui de Abbas El Fassi», a rappelé Omar Hejira. Ce dernier a précisé que sa candidature dans la circonscription électorale d’Oujda a été validée par le secrétaire général du parti, Nizar Baraka.

Lire aussi : Législatives 2026: l’Istiqlal dévoile ses propositions de réforme du code électoral

Se projetant sur l’après-scrutin, le secrétaire d’État chargé du Commerce extérieur a écarté l’hypothèse d’une cohabitation gouvernementale avec les islamistes du Parti de la justice et du développement (PJD), soulignant que les choix en matière d’alliances relèvent des prérogatives du secrétaire général du parti.

Par ailleurs, Omar Hejira a qualifié d’«honorable» le bilan de l’exécutif sortant, estimant que les formations de la majorité ont œuvré dans une «harmonie totale». Il a toutefois pointé une insuffisante fermeté face aux pratiques spéculatives, imputant la hausse des prix à l’action des intermédiaires et autres acteurs informels des circuits de distribution.

Dans cette perspective, le programme de l’Istiqlal prévoit la mise en place d’une stratégie structurée de régulation des circuits d’intermédiation, afin de contenir les tensions inflationnistes et de restaurer les équilibres du marché, a conclu le membre du Comité exécutif du parti.

Par Mohamed Chakir Alaoui
Le 29/04/2026 à 15h25
#Législatives#Istiqlal#Parlement#gouvernement#majorité gouvernementale

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