Politique

L’Istiqlal mobilise ses jeunes et tend la main à GenZ212

Mustapha Taj, membre du Conseil national et vice-secrétaire général de la Chabiba istiqlalienne.

Par Mohamed Chakir Alaoui et Yassine Mannan
Le 06/10/2025 à 18h32

VidéoFace aux revendications du mouvement GenZ212, Nizar Baraka appelle la jeunesse de l’Istiqlal à s’engager pleinement dans le dialogue et à renforcer son rôle au sein de la société. Le secrétaire général a annoncé un «contrat social» avec les jeunes, tout en soulignant la légitimité de leurs aspirations en matière d’éducation et de santé.

Le secrétaire général du Parti de l’Istiqlal, Nizar Baraka, a exhorté la jeunesse de sa formation à intensifier ses efforts et à se mobiliser activement dans la société afin de renforcer le dialogue national. Cet appel intervient dans le sillage des revendications exprimées par le mouvement GenZ212, qui a placé au cœur de l’actualité les questions de la santé et de l’éducation.

Dans un entretien qu’il nous a accordé, Mustapha Taj, membre du Conseil national et vice-secrétaire général de la Chabiba istiqlalienne, a précisé que Nizar Baraka a invité les organisations parallèles de jeunesse du parti à s’impliquer pleinement pour promouvoir un dialogue responsable et constructif. Plus largement, le leader de la Balance a enjoint «l’ensemble de la jeunesse à adhérer positivement au débat public, dans le cadre des institutions et à travers les médias publics, autour des différentes revendications, en vue de parvenir à des solutions concrètes et opérationnelles».

Un contrat social avec la jeunesse

Selon Mustapha Taj, également secrétaire national de la jeunesse scolaire de l’Istiqlal, le secrétaire général a tenu à rappeler que «les demandes de la jeunesse en matière de droits sociaux, notamment la santé et l’éducation, sont légitimes et s’inscrivent dans les grands chantiers de réforme engagés par le Royaume». Fidèle à sa tradition, le Parti de l’Istiqlal a toujours placé l’encadrement de la jeunesse et son intégration dans la vie politique au cœur de son action, a-t-il insisté.

Cependant, à la lumière des récents événements, cette mission prend une nouvelle dimension. «Ce mouvement social s’est imposé naturellement. Il nous pousse à réévaluer nos approches et à accélérer notre rythme d’action», a souligné Mustapha Taj. Il a rappelé la rencontre de Nizar Baraka avec les jeunes et les associations, lors de laquelle le secrétaire général a donné ses orientations et annoncé un contrat social avec la jeunesse.

Une conscience politique affirmée mais des débordements regrettés

Pour Taj, il est aujourd’hui essentiel de répondre positivement à la mobilisation des jeunes de la génération Z. «Ceux-ci ont choisi de quitter l’espace numérique pour investir l’espace public, ce qui constitue leur droit le plus légitime», explique-t-il. Initialement confinée à des plateformes comme Discord, cette dynamique s’est traduite par des manifestations sur le terrain, traduisant selon lui «une conscience politique affirmée et une volonté sincère d’améliorer le pays, en particulier dans les secteurs clés de l’éducation et de la santé».

Lire aussi : Akhannouch et les leaders de la majorité planchent sur les revendications de GenZ212

S’il salue un mouvement «sain» redonnant vie à l’engagement politique et rompant avec le discours du désenchantement démocratique, Mustapha Taj regrette néanmoins les débordements constatés dans plusieurs villes, qui ont causé des pertes humaines et matérielles. En conclusion, il a annoncé que le gouvernement et la majorité s’apprêtent à dévoiler «un ensemble de mesures urgentes» en réponse à cette mobilisation, espérant que GenZ212, fidèle à son attachement à la non-violence, «choisira démocratiquement ses représentants et s’assiéra à la table du dialogue pour négocier et s’exprimer librement».

Par Mohamed Chakir Alaoui et Yassine Mannan
Le 06/10/2025 à 18h32
#GenZ212#Nizar Baraka#Istiqlal#Santé#Education

LEs contenus liés

Société | Retrouvez toute l'actualité du Maroc et du monde, en temps réel, sur le premier site d'information francophone au Maroc : www.le360.ma

Société

GenZ212. «Non à la fitna»: à Derb Sultan, les jeunes Casablancais rejettent les «nuisibles» et précisent leurs revendications

Politique | Retrouvez toute l'actualité du Maroc et du monde, en temps réel, sur le premier site d'information francophone au Maroc : www.le360.ma

Politique

Comment les partis politiques tentent de séduire les jeunes de GenZ212

Politique | Retrouvez toute l'actualité du Maroc et du monde, en temps réel, sur le premier site d'information francophone au Maroc : www.le360.ma

Politique

Entre fleurs et vandalisme, le paradoxe de la GenZ212

Société | Retrouvez toute l'actualité du Maroc et du monde, en temps réel, sur le premier site d'information francophone au Maroc : www.le360.ma

Société

GenZ212. Vandalisme et violences: les fauteurs de trouble risquent gros, voici les peines encourues

Politique | Retrouvez toute l'actualité du Maroc et du monde, en temps réel, sur le premier site d'information francophone au Maroc : www.le360.ma

Politique

Tribune. GenZ212: énergie et promesses dans un Maroc en mutation

Politique | Retrouvez toute l'actualité du Maroc et du monde, en temps réel, sur le premier site d'information francophone au Maroc : www.le360.ma

Politique

Mehdi Bensaïd veut parler avec des représentants de GenZ212, mais...

Société | Retrouvez toute l'actualité du Maroc et du monde, en temps réel, sur le premier site d'information francophone au Maroc : www.le360.ma

Société

GenZ212. À Casablanca, des jeunes plaident pour une réforme de la santé et de l’éducation

Politique | Retrouvez toute l'actualité du Maroc et du monde, en temps réel, sur le premier site d'information francophone au Maroc : www.le360.ma

Politique

GenZ212. Saâd Eddine El Othmani plaide pour la légitimité des manifestations pacifiques et met en garde contre les dérives violentes

Articles les plus lus

1
Et maintenant
2
Santé: le groupe Akdital dément formellement bénéficier de fonds publics
3
Alger et le Polisario, Game over!
4
L’islamiste algérien Abdelkader Bengrina, fervent soutien de Tebboune, appelle les Marocains à l’insurrection
5
GenZ212. «Non à la fitna»: à Derb Sultan, les jeunes Casablancais rejettent les «nuisibles» et précisent leurs revendications
6
Aéronautique. Pourquoi (et comment) le Maroc occupe une place centrale pour Airbus
7
Olives: une saison exceptionnelle en vue
8
Les lacs collinaires… une expérience hydrique pionnière qui redonne vie au désert d’Es-Semara
Revues de presse

Voir plus