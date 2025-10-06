Akhannouch et les leaders de la majorité planchent sur les revendications de GenZ212

Le chef du gouvernement et président du Rassemblement national des indépendants (RNI), Aziz Akhannouch, a réuni ce lundi matin à Rabat les leaders de ses deux partenaires de la majorité, l’Istiqlal et le Parti authenticité et modernité (PAM).

Au centre des discussions: les revendications exprimées par le mouvement GenZ212, portant principalement sur la santé et l’éducation, deux secteurs considérés comme stratégiques dans l’action publique.

Selon une source bien informée, cette rencontre s’inscrit dans la continuité de la première réunion tenue par la majorité au lendemain des premières manifestations.

«Plusieurs pistes relatives au dossier revendicatif ont été examinées par les trois formations politiques», a indiqué notre interlocuteur, sans dévoiler davantage de détails sur le contenu des échanges, se bornant à préciser que des propositions concrètes ont été mises sur la table.