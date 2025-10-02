Politique

GenZ212. Aziz Akhannouch: le gouvernement disposé à dialoguer au sein des institutions

Le mépris total d'Akhannouch envers le Parlement et l'opposition

Aziz Akhannouch, chef du gouvernement.

Aziz Akhannouch a réaffirmé, jeudi à Rabat, la volonté de l’Exécutif de répondre favorablement aux revendications portées par la jeunesse et d’ouvrir un dialogue à la fois dans les institutions et dans les espaces publics. Une déclaration qui intervient dans un climat marqué par de vives tensions sociales.

Le 02/10/2025 à 15h47

Le chef du gouvernement, Aziz Akhannouch, a assuré jeudi à Rabat que l’Exécutif est déterminé à répondre favorablement aux revendications portées par la jeunesse et à ouvrir un débat au sein des institutions et des espaces publics.

S’exprimant à l’ouverture du Conseil de gouvernement, il a souligné que la coalition au pouvoir, dans toutes ses composantes politiques, a déjà réagi à ces revendications sociétales et entend privilégier le dialogue comme unique voie pour y apporter des réponses concrètes.

Le chef de l’Exécutif a reconnu que les récents développements survenus dans plusieurs villes du royaume ont donné lieu à des débordements violents, qualifiés de «regrettables», qui ont fait des centaines de blessés parmi les forces de l’ordre et causé des dégâts aux biens publics et privés.

Il a également exprimé sa vive émotion après le décès de trois personnes, tout en saluant l’action des corps sécuritaires mobilisés pour garantir la protection de l’ordre public et la préservation des droits et libertés des citoyens.

Le dialogue comme seule voie de réforme

Akhannouch a par ailleurs rappelé que seule une approche constructive, fondée sur l’écoute et le dialogue, permettra de traiter les défis sociaux auxquels le Maroc est confronté. Il a appelé à accélérer la mise en œuvre des politiques publiques pour répondre aux attentes exprimées, dans l’esprit d’une ambition collective portée par l’ensemble des Marocains.

#GenZ212#Emeutes#violence#vandalisme#santé publique#Education

