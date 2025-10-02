Société

GenZ212. Violence, sabotage, incendie criminel: les peines que risquent les fauteurs de trouble

Il s’agit de crimes sanctionnés par le Code pénal de lourdes peines de prison allant de 10 à 20 ans, pouvant atteindre parfois 30 ans et, dans certains cas aggravés, la réclusion à perpétuité, explique Ahmed Ouali Alami, du Ministère public.

Par Le360 (avec MAP)
Le 02/10/2025 à 12h34

Ahmed Ouali Alami, président du pôle de l’action publique et du suivi de l’exécution de la politique pénale à la présidence du Ministère public, a affirmé que les actes de sabotage, d’incendie criminel et de violence sont des crimes qui n’ont aucun rapport avec la liberté d’expression, et qu’ils sont sanctionnés par le Code pénal de lourdes peines de prison.

Dans une déclaration à l’Agence Maghreb Arabe Presse (MAP), Ahmed Ouali Alami a souligné que «les actes de sabotage, d’incendie criminel et de violence ayant visé des biens publics et privés et causé des dommages corporels à des personnes à la suite de sit-in non autorisés n’ont absolument aucun lien avec la liberté d’expression. Il s’agit de crimes sanctionnés par le Code pénal de lourdes peines de prison allant de 10 à 20 ans, pouvant atteindre parfois 30 ans et, dans certains cas aggravés, la réclusion à perpétuité».

Le responsable a insisté sur le fait que ces événements portent gravement atteinte à la sécurité et à l’intégrité des citoyens ainsi qu’à leurs biens, et que la loi doit être appliquée avec la plus grande rigueur afin de protéger leur sécurité et leur quiétude.

Par Le360 (avec MAP)
Le 02/10/2025 à 12h34

LEs contenus liés

Société | Retrouvez toute l'actualité du Maroc et du monde, en temps réel, sur le premier site d'information francophone au Maroc : www.le360.ma

Société

GenZ212. À Taroudant, la population dénonce les violences et réclame l’application de la loi

Société | Retrouvez toute l'actualité du Maroc et du monde, en temps réel, sur le premier site d'information francophone au Maroc : www.le360.ma

Société

GenZ212: les violences se poursuivent, deux morts dans une attaque armée contre la Gendarmerie

Société | Retrouvez toute l'actualité du Maroc et du monde, en temps réel, sur le premier site d'information francophone au Maroc : www.le360.ma

Société

GenZ212: 193 suspects poursuivis en justice après les violences du 30 septembre

Société | Retrouvez toute l'actualité du Maroc et du monde, en temps réel, sur le premier site d'information francophone au Maroc : www.le360.ma

Société

GenZ212. Témoignages: Inzegane sous le choc après une nuit de violences

Articles les plus lus

1
GenZ212. À Taroudant, la population dénonce les violences et réclame l’application de la loi
2
Algérie: le limogeage embarrassé de l’ambassadeur Kamel Bouchama après ses insultes envers Trump
3
GenZ212: les violences se poursuivent, deux morts dans une attaque armée contre la Gendarmerie
4
Mondial U20: le Maroc s’offre le Brésil et valide son ticket pour les huitièmes
5
Mondial U20: les réactions des Lionceaux de l’Atlas après la qualif’
6
Tout savoir sur le premier centre de prototypage aéronautique au Maroc
7
GenZ212: le tourisme tient bon, mais les professionnels restent sur leurs gardes
8
GenZ212. Témoignages: Inzegane sous le choc après une nuit de violences
Revues de presse

Voir plus