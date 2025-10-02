Société

GenZ212. À Taroudant, la population dénonce les violences et réclame l’application de la loi

Des actes de pillage et de vandalisme ont visé des installations publiques et privées à Taroudant dans la nuit du mercredi au jeudi 2 octobre. (M.Oubarka/Le360)

Par M'hand Oubarka
Le 02/10/2025 à 12h29

VidéoDes manifestations ont viré dans la nuit de mercredi à jeudi à de graves débordements à Taroudant. Tentatives d’intrusion dans l’enceinte de la préfecture, incendies et destructions de biens publics et privés ont suscité l’indignation unanime des habitants, qui réclament des sanctions strictes à l’encontre des émeutiers. Témoignages.

À l’initiative du collectif anonyme GenZ212, des manifestations ont dégénéré en actes de vandalisme à Taroudant. Si les habitants comprennent les revendications sociales des jeunes, ils condamnent unanimement des actes criminels et exigent l’application stricte de la loi.

Selon plusieurs témoignages recueillis sur place, des groupes de jeunes ont tenté de pénétrer de force dans le siège de la préfecture de Taroudant, allant jusqu’à déclencher un incendie devant son portail. Voitures calcinées, vitres brisées et équipements saccagés... Les dégâts matériels sont importants. Plusieurs éléments des forces de l’ordre ont, par ailleurs, été blessés et transférés d’urgence à l’hôpital régional Al Mokhtar Soussi.

Tarik, résident de longue date, avoue son choc face à l’ampleur des violences. Selon lui, toute mobilisation devrait s’inscrire dans le respect de la loi. «La violence ne peut en aucun cas être une solution. Ce que je ne comprends pas, c’est que beaucoup de ceux qui ont participé à ces débordements sont des mineurs, ils manquent de recul et agissent de manière impulsive. J’espère sincèrement que de tels événements ne se reproduiront plus», affirme-t-il.

«Où sont les parents?»

Même son de cloche chez Younes, qui exprime son désarroi devant l’ampleur des dégâts. «Nous soutenons pleinement les revendications légitimes en matière de santé et d’éducation, mais elles doivent être exprimées dans le calme. Ces actes ne nous font pas honneur, ils trahissent nos valeurs», souligne-t-il.

Lire aussi : GenZ212. Témoignages: Inzegane sous le choc après une nuit de violences

Les appels à la responsabilité se multiplient également en direction des familles. Les riverains insistent sur la nécessité de contenir les adolescents et de leur rappeler les conséquences pénales de tels actes. «Les parents doivent jouer leur rôle et empêcher leurs enfants de basculer dans la violence», signale-t-on.

À Taroudant, la population, choquée par la tournure des événements, tient à rappeler que la légitimité des revendications sociales ne peut en aucun cas justifier la violence. Les habitants exigent que la loi soit appliquée avec la plus grande fermeté, afin que les auteurs répondent de leurs actes.

