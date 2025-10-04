Politique

GenZ212. Saâd Eddine El Othmani plaide pour la légitimité des manifestations pacifiques et met en garde contre les dérives violentes

Saâd Eddine El Othmani lors du 5ème congrès du Parti Libéral marocain (PLM) à Rabat, le 4 octobre 2025. (Y.Mannan/Le360)

Par Mohamed Chakir Alaoui et Yassine Mannan
Le 04/10/2025 à 17h52

VidéoEn marge du congrès du Parti libéral marocain (PLM), l’ancien chef du gouvernement Saâd Eddine El Othmani a réaffirmé son attachement aux libertés publiques. Tout en condamnant fermement les violences qui ont récemment émaillé plusieurs villes, il a plaidé pour la légitimité des manifestations pacifiques, appelant la jeunesse à exprimer ses revendications dans le respect de la loi et à se prémunir contre toute tentative d’infiltration par des fauteurs de troubles.

L’ancien chef du gouvernement, Saâd Eddine El Othmani, a pris position sur les récents troubles qui ont secoué plusieurs villes du Royaume. Tout en réaffirmant la légitimité des manifestations pacifiques, il a condamné avec fermeté les actes de vandalisme et les violences ayant causé des dégâts humains et matériels.

Selon les données du ministère de l’Intérieur, près de 70% des incidents seraient imputables à des adolescents, donc à des mineurs, dont la responsabilité incombe en premier lieu aux familles. «Nous saluons la jeunesse qui exprime ses opinions de manière pacifique et civilisée», a déclaré M. El Othmani, avant de mettre en garde contre «l’infiltration d’éléments opportunistes cherchant à semer la violence, voler ou agresser».

Rencontré en marge des travaux du 5ème congrès du Parti libéral marocain (PLM), l’ancien secrétaire général du Parti de la justice et du développement (PJD) a dénoncé ces «violences aggravées», tout en insistant sur le caractère «essentiel» du respect des libertés publiques, au premier rang desquelles la liberté d’expression et le droit de manifester pacifiquement, dans le strict cadre de la loi.

À propos de sa présence à ce congrès, Saâd Eddine El Othmani a expliqué qu’il répondait à une invitation du secrétaire général du PLM, Isaac Charia. Il a également tenu à préciser qu’il n’avait «jamais cessé» ses activités politiques depuis son départ de la primature en septembre 2021. «Je suis toujours en activité, je n’ai jamais arrêté pour dire que je repars de nouveau», a-t-il affirmé.

Lire aussi : «Les manifestations pacifiques sont les bienvenues, la violence est inacceptable», selon le politologue Mohamed Bouden

Toutefois, l’ancien dirigeant islamiste s’est gardé d’évoquer le gel de ses activités au sein du PJD, dirigé par son prédécesseur Abdellilah Benkirane.

Par Mohamed Chakir Alaoui et Yassine Mannan
Le 04/10/2025 à 17h52
#GenZ212#Manifestations#Protestations#violence#Saâd-Eddine El Othmani#Mineurs

LEs contenus liés

Société | Retrouvez toute l'actualité du Maroc et du monde, en temps réel, sur le premier site d'information francophone au Maroc : www.le360.ma

Société

GenZ212. À Bouskoura, la campagne «Mon enfant reste à la maison» prône le civisme et la paix

Société | Retrouvez toute l'actualité du Maroc et du monde, en temps réel, sur le premier site d'information francophone au Maroc : www.le360.ma

Société

Marrakech: le décès d’une personne lors des événements de Sidi Youssef Ben Ali démenti par le parquet

Société | Retrouvez toute l'actualité du Maroc et du monde, en temps réel, sur le premier site d'information francophone au Maroc : www.le360.ma

Société

«Mon enfant reste à la maison»: une mobilisation citoyenne pour protéger la jeunesse au quartier Rahma à Casablanca

Société | Retrouvez toute l'actualité du Maroc et du monde, en temps réel, sur le premier site d'information francophone au Maroc : www.le360.ma

Société

Violences urbaines: le recul du rôle de la famille expose les jeunes au chaos, selon un chercheur

Articles les plus lus

1
Explosif: dans une archive audio inédite, Gamal Abdel Nasser lève le voile sur les trahisons et les mensonges de l’Algérie
2
Vers un Maroc sans cash? Le pari du e-Dirham
3
Arrêt des subventions aux cliniques privées: entre annonce ministérielle et démenti formel des groupes de santé
4
GenZ212: à Casablanca, la mobilisation est maintenue, la corruption des élus épinglée
5
Bruxelles-Alger: la diplomatie Potemkine
6
CAN 2025: Alger rêve d’un retrait au Maroc
7
GenZ212: des manifestations exemplaires, condamnation unanime de la violence
8
Casablanca: objet de toutes les convoitises, la célèbre villa Mauvillier sera transformée en espace d’exposition
Revues de presse

Voir plus