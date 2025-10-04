«Mon enfant reste à la maison»: une mobilisation citoyenne pour protéger la jeunesse au quartier Rahma à Casablanca

Dans un élan de solidarité inédit, les habitants du quartier Rahma, situé dans la périphérie de Casablanca, ont lancé une vaste campagne de sensibilisation baptisée «Mon enfant reste à la maison». Cette initiative, portée par une large coalition de la société civile, vise à alerter les familles et les jeunes sur les dangers liés à la participation à des manifestations non autorisées, qui peuvent rapidement basculer vers des actes de violence, de vandalisme ou de vol.

La campagne, qui a rapidement gagné en visibilité dans les rues et les quartiers de la ville, repose sur une mobilisation collective sans précédent. Associations locales, éducateurs, encadrants sociaux, sportifs et figures culturelles se sont unis pour faire passer un message clair: la sécurité des enfants et le respect de la loi sont des priorités absolues.

Des rencontres directes ont été organisées avec les citoyens, permettant un dialogue ouvert et constructif autour des enjeux de la campagne. Des brochures éducatives ont été distribuées, expliquant les risques juridiques et sociaux encourus par les jeunes impliqués dans des mouvements incontrôlés. En parallèle, des activités sportives et culturelles ont été proposées, offrant aux adolescents des espaces d’expression sains et encadrés.

Il ne s’agit pas seulement de dire aux jeunes de rester chez eux, mais de leur offrir des alternatives constructives et optimistes, de les écouter et de les accompagner. La campagne vise à renforcer le lien entre les familles et leurs enfants, à raviver le dialogue et à rappeler que le respect de la loi est une valeur fondamentale.

Le slogan «Mon enfant reste à la maison» est devenu un cri du cœur pour de nombreux parents, inquiets face à la montée des incitations à la révolte sur les réseaux sociaux. En choisissant de se mobiliser, le quartier de Rahma donne l’exemple d’une communauté soudée, capable de prévenir les dérives par l’éducation, la sensibilisation et l’action collective.

Cette initiative citoyenne, saluée par de nombreux observateurs, pourrait bien inspirer d’autres villes du Royaume à suivre le même chemin. Car au-delà de la prévention, elle incarne une vision de la société où chaque acteur – parent, enseignant, voisin – joue un rôle dans la construction d’un avenir plus sûr et plus serein pour les jeunes générations.