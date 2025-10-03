GenZ212: à Casablanca, la mobilisation est maintenue, la corruption des élus épinglée

Répondant à l’appel du collectif GenZ212, de jeunes Casablancais se sont de nouveau réunis sur la place des Nations Unies, au centre de la capitale économique, ce vendredi 3 octobre. Le message est clair: la réforme des secteurs de la santé et de l’éducation nationale, mais aussi la reddition des comptes. Gouvernement, partis politiques, élus et députés, tout y passe.

«Ce que nous demandons est très simple et c’est le seul moyen d’être digne des grands rendez-vous internationaux que le Maroc s’apprête à accueillir, notamment la Coupe du monde. Une santé et une éducation nationale modernes et performantes sont un prérequis pour que tout le pays puisse avancer. Si les partis politiques sont incapables de nous garantir ces droits, ils doivent rendre le tablier», témoigne une jeune protestataire.

De son côté, un jeune manifestant insiste sur l’impératif du respect de la loi dans l’organisation des manifestations. «Les forces de l’ordre sont nos frères, cousins, voisins. Nous sommes un tout».

Lire aussi : GenZ212: des manifestations exemplaires, condamnation unanime de la violence

Vendredi comme jeudi, la manifestation de Casablanca a été pacifique et organisée. Les forces de l’ordre ont veillé tant à la sécurité des manifestants qu’à celle des personnes et des biens. Les meneurs du collectif ont en amont réussi à mobiliser les jeunes autour des principes fondamentaux de leur mouvement. Dans des messages largement relayés tout au long de la journée, notamment sur les réseaux sociaux, ils ont rassuré l’opinion publique et les autorités quant au caractère entièrement pacifique des manifestations. «Nous rejetons toute forme de violence, de vandalisme ou de désordre», écrivait le collectif dans leur mot d’ordre.

Des mesures d’encadrement strictes ont été prises pour maintenir l’ordre: l’horaire de la manifestation a été limité de 17h à 20h et seuls des lieux ouverts et sécurisés ont été choisis. Ces précautions ont permis aux jeunes de faire entendre leur voix dans le calme, empêchant les fauteurs de troubles de nuire au rassemblement.