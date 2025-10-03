Société

GenZ212: à Casablanca, la mobilisation est maintenue, la corruption des élus épinglée

وقفة 3 أكتوبر بالدار البيضاء: احتجاجات سلمية ومطالب بإصلاح الصحة والتعليم

Lors de la manifestation du collectif GenZ212 à Casablanca, vendredi 3 octobre 2025.

Réunis vendredi 3 octobre sur la place des Nations Unies, de jeunes Casablancais ont une nouvelle fois exprimé leurs revendications pour une réforme de la santé, de l’éducation et la reddition des comptes. La manifestation, marquée par son organisation et son pacifisme, s’est déroulée sans incident.

Par Adil Gadrouz
Le 03/10/2025 à 20h03

Répondant à l’appel du collectif GenZ212, de jeunes Casablancais se sont de nouveau réunis sur la place des Nations Unies, au centre de la capitale économique, ce vendredi 3 octobre. Le message est clair: la réforme des secteurs de la santé et de l’éducation nationale, mais aussi la reddition des comptes. Gouvernement, partis politiques, élus et députés, tout y passe.

«Ce que nous demandons est très simple et c’est le seul moyen d’être digne des grands rendez-vous internationaux que le Maroc s’apprête à accueillir, notamment la Coupe du monde. Une santé et une éducation nationale modernes et performantes sont un prérequis pour que tout le pays puisse avancer. Si les partis politiques sont incapables de nous garantir ces droits, ils doivent rendre le tablier», témoigne une jeune protestataire.

De son côté, un jeune manifestant insiste sur l’impératif du respect de la loi dans l’organisation des manifestations. «Les forces de l’ordre sont nos frères, cousins, voisins. Nous sommes un tout».

Lire aussi : GenZ212: des manifestations exemplaires, condamnation unanime de la violence

Vendredi comme jeudi, la manifestation de Casablanca a été pacifique et organisée. Les forces de l’ordre ont veillé tant à la sécurité des manifestants qu’à celle des personnes et des biens. Les meneurs du collectif ont en amont réussi à mobiliser les jeunes autour des principes fondamentaux de leur mouvement. Dans des messages largement relayés tout au long de la journée, notamment sur les réseaux sociaux, ils ont rassuré l’opinion publique et les autorités quant au caractère entièrement pacifique des manifestations. «Nous rejetons toute forme de violence, de vandalisme ou de désordre», écrivait le collectif dans leur mot d’ordre.

Des mesures d’encadrement strictes ont été prises pour maintenir l’ordre: l’horaire de la manifestation a été limité de 17h à 20h et seuls des lieux ouverts et sécurisés ont été choisis. Ces précautions ont permis aux jeunes de faire entendre leur voix dans le calme, empêchant les fauteurs de troubles de nuire au rassemblement.

Par Adil Gadrouz
Le 03/10/2025 à 20h03
#GenZ212#Casablanca#Corruption

LEs contenus liés

Société | Retrouvez toute l'actualité du Maroc et du monde, en temps réel, sur le premier site d'information francophone au Maroc : www.le360.ma

Société

GenZ212. Implication massive des mineurs dans les violences: où sont les parents?

Société | Retrouvez toute l'actualité du Maroc et du monde, en temps réel, sur le premier site d'information francophone au Maroc : www.le360.ma

Société

GenZ212: des manifestations exemplaires, condamnation unanime de la violence

Société | Retrouvez toute l'actualité du Maroc et du monde, en temps réel, sur le premier site d'information francophone au Maroc : www.le360.ma

Société

GenZ212: les habitants de Sidi Bibi déplorent la perte de leurs documents administratifs après l’incendie criminel du siège communal

Société | Retrouvez toute l'actualité du Maroc et du monde, en temps réel, sur le premier site d'information francophone au Maroc : www.le360.ma

Société

GenZ212. À Casablanca, les jeunes réclament des réformes et rejettent la violence

Articles les plus lus

1
GenZ212: à Casablanca, la mobilisation est maintenue, la corruption des élus épinglée
2
GenZ212: des manifestations exemplaires, condamnation unanime de la violence
3
CAN 2025: Alger rêve d’un retrait au Maroc
4
Casablanca: objet de toutes les convoitises, la célèbre villa Mauvillier sera transformée en espace d’exposition
5
Génération Z au Maroc: entre impatience, contradictions et espoirs
6
La princesse Lalla Meryem préside une veillée religieuse en commémoration du 27ème anniversaire de la disparition du roi Hassan II
7
GenZ212. À Casablanca, les jeunes réclament des réformes et rejettent la violence
8
Voici comment la communauté juive marocaine a célébré Yom Kippour à Casablanca
Revues de presse

Voir plus