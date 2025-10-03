La GenZ212 insiste sur le maintien du caractère pacifique des protestations

Le collectif GenZ212, qui se distingue par le pilotage discret de son leader et de ses responsables, insiste sur le caractère pacifique des manifestations et rejette toute forme de violence, de pillage, de vandalisme et d’émeute.

Il dénonce également les actes des fauteurs de trouble qui se sont infiltrés dans l’espace des protestations, mettant à profit la tension pour commettre leurs forfaits. Ce qui nuit au caractère pacifique des manifestations pilotées par le mouvement, rapporte le quotidien Assabah dans son édition du week-end des 4 et 5 octobre.

Ces revendications, qui s’articulent notamment autour de la réforme de l’enseignement et de la santé, en plus des slogans appelant à la lutte contre la prévarication et les inégalités, ont été reconnues par le gouvernement et les partis politiques, indique le quotidien.

Et de souligner que face aux manipulations des fauteurs de troubles, le collectif GenZ212 rappelle qu’il n’a aucune relation avec ces actes criminels.

«Des jeunes membres de GenZ212 appellent les forces de l’ordre à agir avec fermeté pour maintenir l’ordre et mettre hors d’état de nuire les fauteurs de troubles qui s’infiltrent dans les manifestations».

Dans le même temps, le collectif a interpellé la justice pour qu’elle condamne fermement tous ceux impliqués dans des actes de violence qui «manœuvrent pour souiller l’image du pays par leur voie de la casse et du chaos». Dans un communiqué, les jeunes du collectif, qui continuent de se battre pour la dignité, soulignent que le caractère pacifique des protestations demeure la «condition absolument indispensable pour préserver la dignité et protéger la Nation».