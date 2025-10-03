GenZ212: l’affirmation d’une conscience citoyenne

Un calme relatif est revenu dans le Royaume après plusieurs jours d’agitation marqués par des débordements condamnables. L’éditorialiste d’Al Akhbar y voit un indicateur positif et un signe que la conscience citoyenne prévaut durant cette période sensible.

Cette évolution démontre également que la jeunesse, dans son aspiration au changement, rejette fondamentalement la violence et la destruction. Elle semble désormais s’orienter vers la recherche d’un dialogue serein et l’examen minutieux des revendications avec les pouvoirs publics. De son côté, le gouvernement a affirmé que ses portes restaient grandes ouvertes à un tel dialogue, auquel seraient conviés les partis politiques, les médias publics et les institutions officielles.

L’instauration d’un dialogue fructueux avec la jeunesse, respectant le cadre légal et constitutionnel, est essentielle. Une telle démarche priverait de légitimité toute tentative d’instrumentalisation étrangère visant à semer le chaos. La pacification des esprits, l’organisation sereine des manifestations internationales et la sauvegarde des intérêts nationaux représentent une responsabilité collective et une opportunité historique d’accélérer les réformes.

Il est impératif que ce dialogue se déroule dans la transparence et débouche sur des résultats concrets, se démarquant des simples promesses opportunistes. En retour, la jeunesse doit comprendre que le changement et la réforme ne peuvent se faire qu’en respectant les procédures légales et les institutions, et non par une logique de manifestation constante ou de revendication à distance via les réseaux sociaux. La majorité des institutions ont d’ailleurs saisi le message des contestataires et affiché leur volonté de dialoguer pour satisfaire les demandes légitimes, selon Al Akhbar.

Parallèlement, la responsabilité du gouvernement demeure entière dans l’élaboration d’un programme opérationnel et clair pour traiter les questions cruciales telles que l’emploi, la santé, l’enseignement, la justice sociale et l’égalité des chances. Enfin, il revient à la jeunesse de s’impliquer au sein des institutions, de participer à la prise de décision, d’assumer ses responsabilités dans la continuité et le suivi des projets, et d’adhérer ainsi pleinement à l’œuvre de réforme.