Société

GenZ212. À Oujda, les jeunes rejettent la violence et privilégient la discipline

Des jeunes à Oujda. (M.Chellay/Le360)

Par Mohammed Chellay
Le 03/10/2025 à 14h45

VidéoPour la deuxième soirée consécutive, des jeunes ont défilé pacifiquement hier à Oujda, porteurs de revendications sociales et économiques.

Une cinquantaine de jeunes ont battu le pavé jeudi 2 octobre à Oujda. Leur mot d’ordre: exprimer leurs revendications en faveur de réformes urgentes de la santé et de l’enseignement, sans tomber dans le piège des actes de vandalisme qui ont précédemment secoué d’autres villes.

Pas de slogans agressifs, pas de gestes déplacés, seulement des pas ordonnés et des voix calmes. En condamnant les actes de vandalisme commis ailleurs, ces jeunes manifestants ont fait de la discipline et du civisme leur principale force.

«Nous pensons que casser ne résout rien. Ici, nous essayons de montrer qu’il est possible de manifester tranquillement, dans le respect», indique un jeune.

Sur les réseaux sociaux, de nombreux internautes ont salué le calme qui a marqué cette marche d’Oujda, y voyant une manière responsable pour les jeunes d’exprimer leurs attentes.

#Manifestations#Santé#Education









