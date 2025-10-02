GenZ212. Attaque contre la gendarmerie à Leqliaa: en images, récit d’une nuit où la violence a franchi toutes les lignes

Les images sont parlantes à plus d’un titre et elles en disent long sur le degré de violence des assaillants. La nuit du 1er octobre 2025 à Leqliaa, dans la préfecture d’Inezgane Aït-Melloul, a basculé dans une violence inouïe. Ce qui avait commencé par des jets de pierres contre les murs austères d’une brigade de la Gendarmerie royale s’est rapidement transformé en une attaque organisée, menée par des groupes décidés à franchir les limites de l’impensable.

Les assaillants, de plus en plus nombreux, revenaient à la charge par vagues successives. Dans un premier temps, les gendarmes avaient tenté de contenir la foule avec des moyens non létaux, usant de bombes lacrymogènes pour disperser les émeutiers. Mais la situation a vite échappé au contrôle.

🔴🇲🇦 FLASH | Images du groupe d’individus cagoulés qui ont attaqué, mercredi 1er octobre au soir, une brigade de la Gendarmerie royale à Leqliaa. pic.twitter.com/mxeLRlxlS3 — Le360 (@Le360fr) October 2, 2025

Armés de bâtons et d’armes blanches, les individus ont réussi à pénétrer dans les locaux, s’emparant d’un véhicule et de quatre motos de service, qu’ils incendièrent ensuite dans une mise en scène de destruction. Le feu se propagea jusqu’à une partie du bâtiment, tandis que les assaillants tentaient de forcer l’accès aux munitions et aux armes stockées dans la brigade.

Les éléments de la Gendarmerie royale se sont retrouvés face à une menace directe, immédiate et meurtrière. C’est alors qu’ils ont eu recours, en dernier lieu, à leurs armes de service. Des coups de feu claquèrent dans la nuit. Deux assaillants y laissèrent la vie, plusieurs autres furent blessés. Une troisième mort a été annoncée ce jeudi.

Quand le calme revint, le constat était lourd: une tentative de prise d’assaut armée, des destructions volontaires, des vies perdues. Une enquête judiciaire fut aussitôt ouverte sous la supervision du parquet compétent, pour reconstituer le fil des événements et identifier les fauteurs de troubles. À Leqliaa, cette nuit restera comme celle où la frontière fragile entre protestation et attaque criminelle fut franchie, contraignant les gendarmes à se défendre et à protéger leurs armes et l’intégrité de leur brigade.