GenZ212. Les jeunes d’Agadir réaffirment leurs revendications dans le calme et la discipline

Sur la place centrale du quartier Salam à Agadir, des dizaines de jeunes se sont rassemblés dans une atmosphère calme et organisée. Les manifestants, âgés de 18 à 35 ans, ont choisi de mettre en avant des priorités jugées urgentes par la jeunesse marocaine: sauver un système de santé en difficulté, engager une réforme profonde de l’école publique et offrir des perspectives d’emploi durables.

«Les jeunes présents veulent des réformes concrètes et immédiates, capables de garantir un système de santé digne, accessible et équitable pour tous les citoyens, ainsi qu’une école publique de qualité, moderne et performante, qui offre aux générations futures les mêmes chances de réussite», déclare un participant.

Un autre jeune, présent sur les lieux, insiste sur la dimension citoyenne et pacifique du rassemblement. «Nous condamnons toute forme de violence, de vandalisme ou de désordre. Notre mobilisation se veut responsable et constructive, pour que la voix des jeunes soit entendue dans le respect de la loi et des valeurs démocratiques», dit-il.

Les organisateurs du collectif GenZ212 avaient en amont sensibilisé les jeunes autour des principes fondateurs de leur mouvement. À travers des messages largement diffusés durant la journée, notamment sur les réseaux sociaux, ils ont tenu à rassurer l’opinion publique sur le caractère strictement pacifique de la mobilisation. «Nous rejetons toute forme de violence, de vandalisme ou de désordre», rappelait le collectif dans son mot d’ordre.