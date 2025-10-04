«Les manifestations pacifiques sont les bienvenues, la violence est inacceptable», selon le politologue Mohamed Bouden

Interrogé par Le360, l’universitaire et politologue Mohamed Bouden a réagi aux récentes violences qui ont éclaté dans plusieurs villes du Royaume, faisant trois morts, de nombreux blessés parmi les forces de l’ordre et causant d’importants dégâts matériels. Citant le Porte-parole du ministère de l’Intérieur, Rachid El Khalfi, il a rappelé que près de 70% des auteurs de ces actes sont des mineurs.

Mohamed Bouden a souligné que les sit-in doivent s’exprimer dans la paix et le respect, à l’image de ceux organisés à Casablanca, Rabat, Tanger et dans d’autres villes. «La démocratie impose l’expression des opinions divergentes dans le calme et dans le respect de l’autre», a-t-il déclaré, estimant que le message des contestataires avait déjà été entendu.

Pour lui, la prochaine étape doit être consacrée à l’ouverture d’un dialogue entre les représentants des protestataires et les pouvoirs publics. À ce titre, il a invité le mouvement GenZ212 à désigner des interlocuteurs identifiés et à sortir de l’anonymat afin d’instaurer un climat de confiance.

Notre interlocuteur appelle à un dialogue «responsable, confiant et serein» avec les institutions, en vue d’établir, dans un cadre de réciprocité et de confiance mutuelle, les priorités et un calendrier d’exécution clair. Parmi les pistes évoquées, il cite notamment l’institution du Médiateur, qui a déjà permis de résoudre certaines crises par le passé.