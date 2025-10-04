Marrakech: le décès d’une personne lors des événements de Sidi Youssef Ben Ali démenti par le parquet

Suite à la diffusion de certaines informations dans les médias, se basant sur un communiqué du bureau de l’Association marocaine des droits humains à Marrakech – section Al Manara – concernant la mort d’un citoyen lors des événements survenus dans le quartier Sidi Youssef Ben Ali, le procureur général du Roi près la Cour d’appel de Marrakech a formellement démenti ces allégations.

Selon le communiqué, aucune mort n’a été enregistrée lors des incidents qui ont eu lieu dans ce quartier. La situation évoquée par le communiqué de l’association, et relayée par le journal en ligne Al Marrakchi, n’a aucun lien avec ces événements.

Le procureur général du Roi près la Cour d’appel de Marrakech précise que le citoyen concerné exerçait l’activité de vendeur ambulant dans la rue Al Mosalla. Le 1er octobre 2025, il a été victime d’un malaise soudain et est tombé près de son étal, à distance des manifestations. Il a été transporté en urgence à l’hôpital Charifa, où il est malheureusement décédé.

Le père de la victime, entendu par la police judiciaire et le procureur général du Roi près la Cour d’appel de Marrakech, n’a exprimé aucun doute sur les circonstances de la mort de son fils. Après examen du corps, celui-ci a été remis à sa famille pour inhumation.

Le procureur général du Roi près la Cour d’appel de Marrakech insiste donc sur le fait que ce décès n’a aucun lien avec les événements survenus dans le quartier Sidi Youssef Ben Ali et que les informations circulant à ce sujet sont totalement infondées.