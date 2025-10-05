Société

Entre fleurs et vandalisme, le paradoxe de la GenZ212

Manifestations de jeunes de la Gen Z 212, à Casablanca, le 3 octobre 2025. ©Khalil Essalak

Revue de presseAlors que des milliers de jeunes sont descendus dans les rues pour exprimer leurs revendications sociales, le pays a été le théâtre de deux réalités contrastées. D’un côté, un civisme exemplaire et des gestes de gratitude envers les forces de l’ordre; de l’autre, des actes de vandalisme aux conséquences tragiques, faisant l’objet de poursuites judiciaires. Cet article est une revue de presse tirée d’Al Ahdath Al Maghribia.

Par Hassan Benadad
Le 05/10/2025 à 17h26

Le week-end dernier a été marqué par une série de mobilisations portées par la jeunesse, identifiée sous la bannière GenZ212. Dans un surprenant contraste, ces rassemblements ont oscillé entre une expression civique apaisée et des épisodes de violence condamnés par les autorités.

Contrairement aux dérives destructrices survenues ces derniers jours, notamment un assaut mortel contre la brigade de la gendarmerie royale à Leqliaa, faisant trois morts et d’importants dégâts matériels, la majorité des manifestations se sont déroulées dans un climat de pacifisme assumé.

Les pouvoirs publics, ayant choisi de ne pas interdire les rassemblements et d’y garantir la sécurité sans recours à la force, ont même été l’objet de marques de reconnaissance de la part des protestataires, rapporte Al Ahdath Al Maghribia dans son édition de ce lundi 6 octobre. À Tétouan notamment, des milliers de jeunes se sont rassemblés dans le calme. L’apogée de la mobilisation s’est symbolisée par une distribution de fleurs et des salves d’applaudissements en hommage aux forces de l’ordre, les slogans de colère cédant la place à ceux de la gratitude. Partout ailleurs, ces marches se sont distinguées par leur caractère ordonné, sans heurts avec les services de sécurité.

En parallèle, la justice poursuit ses investigations concernant les violences commises en marge des rassemblements. Les ministères publics près les Cours d’appel de plusieurs villes ont déféré devant les juges d’instruction les individus suspectés d’avoir participé à des dégradations de biens publics et privés, à des incendies et à des vols. Plusieurs accusés ont été placés en détention préventive, alors que les recherches se poursuivent pour interpeller d’autres suspects, relaie Al Ahdath Al Maghribia.

Face à cette situation complexe, les autorités s’emploient également à contrer la propagation de rumeurs et d’informations erronées qui ont accompagné le mouvement, rappelant que les revendications centrales de cette jeunesse, telles que l’accès à la santé et à l’éducation, demeurent d’ordre purement social.

#Manifestations#Jeunes au Maroc#autorités locales#DGSN

