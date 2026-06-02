15 ans de prison pour un serveur qui a tué un client à cause d’un différend sur le prix d’un tagine

Les faits remontent au 8 septembre 2025. Ce jour-là, une querelle d’abord en apparence anodine éclate entre un jeune client de 22 ans, et un serveur, dans un banal boui-boui de la commune de Sidi Allal Bahraoui. À cause d’un désaccord sur la monnaie qu’il devait lui rendre sur le billet de banque qu’il lui avait tendu, le serveur a poignardé à mort, à plusieurs reprises, ce jeune avec lequel il se disputait. Selon l’enquête de la gendarmerie royale, la victime avait déjeuné dans ce restaurant populaire, dans le lieu-dit de Kamounia, près de cette commune de la région de Rabat-Salé-Kénitra, relaie Al Akhbar de ce mercredi 3 juin.

Après avoir réglé son addition pour un tagine qu’il s’était fait servir, le jeune homme s’était aperçu, à sa sortie, que le serveur lui avait prélevé un supplément sur la monnaie qu’il devait lui rendre, sur le billet de 200 dirhams qu’il lui avait donné. Il revint alors sur ses pas et lui demanda de revérifier son calcul, mais l’employé lui opposa de fermes dénégations, affirmant lui avoir restitué l’intégralité de l’appoint qu’il lui devait.

Cette scène très habituelle d’un litige dans ce genre d’endroits, dégénéra rapidement en une violente altercation. Selon les enquêteurs, le serveur s’empara d’un couteau appartenant au boucher de l’établissement, pour asséner, dans une brutalité extrême, de profondes blessures à la victime, avant de prendre la fuite, profitant de la confusion née de cette altercation.

Al Akhbar relate que les gendarmes se rendirent immédiatement sur les lieux, accompagnés de sapeurs-pompiers qui transportèrent la victime à l’hôpital voisin de Tiflet, où le jeune homme succomba à ses blessures avant même d’avoir été admis aux urgences. Une équipe de la gendarmerie se dirigea alors vers le domicile du suspect, aux alentours de Kénitra, où il fut interpellé. Après une enquête préliminaire, l’individu fut déféré devant la justice. Verdict: reconnu coupable d’«homicide volontaire», il écope de quinze ans de prison ferme.