Société

15 ans de prison pour un serveur qui a tué un client à cause d’un différend sur le prix d’un tagine

Le tribunal de première instance de Rabat.. DR

Revue de presseLa Chambre criminelle de la Cour d’appel de Rabat a condamné, hier, lundi 1er juin, un serveur à quinze années d’emprisonnement ferme. Il était poursuivi pour le chef d’accusation d’«homicide volontaire», après avoir poignardé à mort un client âgé de 22 ans, en septembre 2025, dans la ville de Sidi Allal Bahraoui (région de Rabat-Salé-Kénitra). À l’origine de ce drame, la contestation de ce client sur le montant de la monnaie qu’il lui avait rendue. Cet article est une revue de presse tirée du quotidien Al Akhbar.

Par Hassan Benadad
Le 02/06/2026 à 18h08

Les faits remontent au 8 septembre 2025. Ce jour-là, une querelle d’abord en apparence anodine éclate entre un jeune client de 22 ans, et un serveur, dans un banal boui-boui de la commune de Sidi Allal Bahraoui. À cause d’un désaccord sur la monnaie qu’il devait lui rendre sur le billet de banque qu’il lui avait tendu, le serveur a poignardé à mort, à plusieurs reprises, ce jeune avec lequel il se disputait. Selon l’enquête de la gendarmerie royale, la victime avait déjeuné dans ce restaurant populaire, dans le lieu-dit de Kamounia, près de cette commune de la région de Rabat-Salé-Kénitra, relaie Al Akhbar de ce mercredi 3 juin.

Après avoir réglé son addition pour un tagine qu’il s’était fait servir, le jeune homme s’était aperçu, à sa sortie, que le serveur lui avait prélevé un supplément sur la monnaie qu’il devait lui rendre, sur le billet de 200 dirhams qu’il lui avait donné. Il revint alors sur ses pas et lui demanda de revérifier son calcul, mais l’employé lui opposa de fermes dénégations, affirmant lui avoir restitué l’intégralité de l’appoint qu’il lui devait.

Cette scène très habituelle d’un litige dans ce genre d’endroits, dégénéra rapidement en une violente altercation. Selon les enquêteurs, le serveur s’empara d’un couteau appartenant au boucher de l’établissement, pour asséner, dans une brutalité extrême, de profondes blessures à la victime, avant de prendre la fuite, profitant de la confusion née de cette altercation.

Al Akhbar relate que les gendarmes se rendirent immédiatement sur les lieux, accompagnés de sapeurs-pompiers qui transportèrent la victime à l’hôpital voisin de Tiflet, où le jeune homme succomba à ses blessures avant même d’avoir été admis aux urgences. Une équipe de la gendarmerie se dirigea alors vers le domicile du suspect, aux alentours de Kénitra, où il fut interpellé. Après une enquête préliminaire, l’individu fut déféré devant la justice. Verdict: reconnu coupable d’«homicide volontaire», il écope de quinze ans de prison ferme.

Par Hassan Benadad
Le 02/06/2026 à 18h08
#«homicide volontaire»#Cour d’appel de Rabat#Prison ferme

LEs contenus liés

Société

Casablanca: arrestation de deux chauffeurs de taxi soupçonnés d’avoir mortellement agressé un confrère

Société

Settat: une femme enterre son bébé, et prétend à un enlèvement

Société

Tanger: 25 ans de prison pour un jeune homme pour homicide volontaire

Société

Un inspecteur de police soupçonné d’avoir tué une femme avec son arme de service

Articles les plus lus

1
Libération du littoral de Sidi Bernoussi-Zenata: plusieurs établissements, dont The View 360, contraints de suspendre leurs activités
2
Automobile: le Maroc, nouveau terrain d’affrontement entre la Chine et l’UE
3
Jusqu’à 50.000 emplois menacés: ce que la fin du démarchage en France change pour les centres d’appel au Maroc
4
​Parasols, chaises, tables: le grand ménage a commencé sur les plages du Nord
5
Maroc-Algérie: quand la géographie façonne l’histoire
6
Viandes altérées après l’Aïd: les familles concernées pourront-elles être indemnisées?
7
Rendez-nous nos sardines!
8
Entretien. Abdelilah Benkirane: «pourquoi je refuse de me porter candidat aux Législatives 2026»
Revues de presse

Voir plus