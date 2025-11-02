Société

Un inspecteur de police soupçonné d’avoir tué une femme avec son arme de service

Une fourgonnette de la sureté nationale. (Photo d'illustration). DR

La police judiciaire de Sala Al Jadida a ouvert, ce dimanche 2 novembre, une enquête sous la supervision du parquet compétent pour élucider les circonstances du meurtre présumé d'une femme par un inspecteur de police. L'agent aurait utilisé son arme de service en dehors de son cadre professionnel. Les autorités cherchent à déterminer les motivations et les circonstances exactes de ce drame.

Par La Rédaction
Le 02/11/2025 à 18h40

La police judiciaire du district de Sala Al Jadida a ouvert, ce dimanche 2 novembre, une enquête sous la supervision du parquet compétent afin de déterminer les circonstances, les tenants et aboutissants, ainsi que les motivations ayant conduit un inspecteur de police à commettre un homicide à l’aide de son arme de service en dehors de son cadre professionnel.

Selon les premières informations de l’enquête, les services de sécurité ont procédé aux constatations sur le corps d’une femme qui se trouvait en compagnie du policier suspecté à l’intérieur de son domicile personnel. La victime présentait une blessure par balle tirée à partir de l’arme de service. Les motivations et circonstances de cet incident sont actuellement en cours de détermination.

Les services de la police scientifique et technique ont été chargés d’effectuer les expertises balistiques nécessaires, tandis que le corps de la victime a été transféré à l’hôpital pour autopsie. Les recherches et investigations se poursuivent afin de dévoiler les véritables circonstances entourant cette affaire.

#Enquête#Salé#policier#Meurtre

