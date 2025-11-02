Un inspecteur de police soupçonné d’avoir tué une femme avec son arme de service

La police judiciaire du district de Sala Al Jadida a ouvert, ce dimanche 2 novembre, une enquête sous la supervision du parquet compétent afin de déterminer les circonstances, les tenants et aboutissants, ainsi que les motivations ayant conduit un inspecteur de police à commettre un homicide à l’aide de son arme de service en dehors de son cadre professionnel.

Selon les premières informations de l’enquête, les services de sécurité ont procédé aux constatations sur le corps d’une femme qui se trouvait en compagnie du policier suspecté à l’intérieur de son domicile personnel. La victime présentait une blessure par balle tirée à partir de l’arme de service. Les motivations et circonstances de cet incident sont actuellement en cours de détermination.

Les services de la police scientifique et technique ont été chargés d’effectuer les expertises balistiques nécessaires, tandis que le corps de la victime a été transféré à l’hôpital pour autopsie. Les recherches et investigations se poursuivent afin de dévoiler les véritables circonstances entourant cette affaire.