Le baron de drogue «Moussa»: un empire criminel et des accusations de meurtre

Le trafiquant notoire surnommé « Moussa » a été incarcéré à la prison de Selouane sur ordre du parquet général de Nador.. DR

«Le juge d’instruction de la Cour d’appel de Nador a décidé, vendredi soir, de placer en détention provisoire le baron surnommé Moussa, conformément à une réquisition du procureur général du Roi auprès de la même juridiction», indique le quotidien Assabah dans son édition du lundi 6 octobre. Les chefs d’accusation retenus à son encontre sont lourds: constitution de bande criminelle, meurtre avec préméditation, tentative de meurtre, détention d’armes à feu, trafic de stupéfiants et de personnes, falsification de documents, possession de véhicules sans justificatif, recel et usage de plaques d’immatriculation falsifiées.

Le baron a été présenté au procureur général de Nador, la juridiction compétente pour les infractions commises sur le territoire de la ville, contrairement à Rabat ou Salé où il avait été aperçu après avoir fui, suite à la diffusion des images de son somptueux mariage.

Selon Assabah, la brigade de lutte contre la drogue de la Direction générale de la sûreté nationale (DGSN) à Rabat a transmis Moussa aux officiers du Bureau national de lutte contre la criminalité économique et financière de la brigade nationale de la police judiciaire à Casablanca, après avoir dressé les procès-verbaux de son interpellation et de la saisie de ses biens.

Moussa avait été localisé à Salé, dans le quartier Marina, et à Agdal à Rabat, où il fréquentait un café réputé pour fumer le narguilé.

«Le baron a finalement été interpellé mardi soir par la brigade de lutte contre les bandes criminelles, grâce aux informations fournies par la Direction générale de la surveillance du territoire (DGST)», précise Assabah.

L’enquête préliminaire a également porté sur les relations de Moussa avec des fonctionnaires, des responsables et d’autres barons opérant dans le nord du pays. Aucun détail sur l’identité des complices n’a été rendu public, conformément aux instructions du parquet et du juge d’instruction. Le baron a révélé à la police les détails de son mariage extravagant organisé en août dernier, au cours duquel des hommes masqués ont ouvert le feu depuis une flotte de véhicules «Mercedes» de luxe.

L’incident a provoqué un scandale retentissant, poussant les autorités à limoger plusieurs officiers de la gendarmerie, dont le commandant régional de Nador, remplacé par un nouveau responsable rattaché à Rabat.

Par ailleurs, certains complices ont tenté de tromper les autorités en diffusant une vidéo d’un sosie de Moussa en Europe, affirmant que le baron avait fui vers l’Espagne puis les Pays-Bas à bord d’un yacht.

Cela étant, «le parquet et le juge d’instruction veillent à la stricte confidentialité des procès-verbaux afin d’éviter toute fuite sur l’identité des personnes mentionnées par le baron ou interrogées par les forces de l’ordre», note le journal.