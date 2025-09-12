Meurtre de Charlie Kirk: le FBI lance un appel à témoins pour identifier l’auteur

Images publiées par le FBI du tireur présumé qui a touché mortellement Charlie Kirk le 10 septembre 2025 à l'université d'Utah Valley à Orem, dans l'Utah. (PHOTO: AFP)

Porte-drapeau de la jeunesse trumpiste, désormais vu comme un «martyr» par la droite américaine, Charlie Kirk a été tué mercredi d’une balle dans le cou alors qu’il participait à un débat public dans une université de l’Utah, dans l’ouest des États-Unis.

Si l’identité et les motivations du tueur restent inconnues, le FBI, la police fédérale, a évoqué un acte «ciblé».

Dans la soirée de jeudi, le gouverneur républicain de l’Utah a fait état des derniers éléments de l’enquête, sans révéler d’avancée majeure en l’absence d’arrestation. «De nombreuses preuves médico-légales sont actuellement en cours d’analyse», a assuré Spencer Cox lors d’une conférence de presse.

Mettant en garde contre la «désinformation», il a surtout lancé un appel au public, qui a déjà fourni 7.000 «pistes et indices» aux enquêteurs. «Nous ne pouvons pas faire notre travail sans l’aide de la population», a-t-il plaidé.

Charlie Kirk shooting: Police release video as manhunt continues for suspecthttps://t.co/IUaVcagdqi🤜 — zcrowns (@zzcrown7788) September 12, 2025

«Nous allons attraper cette personne», a-t-il encore juré, promettant de demander «la peine de mort» contre elle.

De son côté, Donald Trump, qui avait dès mercredi accusé la «gauche radicale», appelle désormais à la retenue.

Trump appelle à la non-violence

«Il militait pour la non-violence. C’est de cette manière que je voudrais que les gens réagissent», a déclaré jeudi le président républicain, qui a annoncé plus tôt qu’il remettrait à la victime de 31 ans la médaille présidentielle de la Liberté à titre posthume.

"I am pleased to announce that I will soon be awarding Charlie Kirk, posthumously, the Presidential Medal of Freedom." - President Donald J. Trump pic.twitter.com/RGdyImmNJZ — The White House (@WhiteHouse) September 11, 2025

«Charlie est devenu un martyr de la liberté d’expression», estime Carson Caines, un étudiant en informatique rencontré par l’AFP sur le campus de l’université au lendemain du drame.

Âgé de 23 ans, ce jeune mormon «très en colère», qui a forgé sa conscience politique avec les vidéos de Charlie Kirk, avoue avoir eu envie de «réagir physiquement», mais dit «refuser d’alimenter le cycle de la violence».

Lire aussi : Meurtre de Charlie Kirk: enquête en cours aux États-Unis, Trump charge la «gauche radicale»

La police a annoncé avoir retrouvé l’arme du crime dans des bosquets: un fusil, ainsi qu’une empreinte de chaussure et une empreinte de paume.

Les photographies d’un suspect publiées par le FBI montrent un homme mince, vêtu de vêtements sombres, portant un pull à manches longues orné du drapeau américain, des lunettes de soleil et une casquette.

Une récompense pouvant aller jusqu’à 100.000 dollars est offerte pour toute information utile à l’enquête.

Assassinat de Charlie Kirk : ce que l’on sait du tireur, dont l’avis de recherche vient d’être publié

➡️ https://t.co/hfj1m7s5mJ pic.twitter.com/viPQJgCGtp — Le Parisien (@le_Parisien) September 12, 2025

Le vice-président JD Vance, qui a salué en Charlie Kirk un «véritable ami», a annulé sa participation aux commémorations du 11-Septembre à New York pour rencontrer la famille du défunt dans l’Utah.

Vance porte le cercueil

Illustrant la proximité entre Charlie Kirk et l’exécutif américain, JD Vance a, selon une vidéo diffusée par la Maison Blanche, aidé à porter le cercueil sur quelques mètres afin de l’acheminer vers son avion gouvernemental.

L’appareil a ensuite gagné Phoenix, en Arizona, siège de Turning Point USA, le mouvement de jeunesse que Charlie Kirk avait cofondé en 2012.

Vice President JD Vance carries Charlie Kirk’s coffin after landing back in Charlie’s home of Phoenix Arizona.



Powerful. Beautiful. Somber.



pic.twitter.com/ugGkrDwXm5 — Benny Johnson (@bennyjohnson) September 11, 2025

Charlie Kirk était interrogé sur la violence par armes à feu aux États-Unis lors d’un débat public sur le campus de la Utah Valley University quand un tir a retenti. Touché au cou par une balle tirée depuis un toit, il s’est immédiatement effondré.

Alors que la foule paniquait, la nouvelle du drame s’est répandue comme une traînée de poudre à travers les États-Unis, déjà confrontés à une recrudescence de la violence politique ces dernières années.

Turning Point USA, la machine de guerre MAGA qu’avait fondée Charlie Kirk

➡️ https://t.co/9v8ap9zsrb pic.twitter.com/NfcS0X3Q0F — FRANCE 24 Français (@France24_fr) September 11, 2025

Donald Trump a lui-même échappé à deux tentatives d’assassinat au cours de la dernière campagne électorale. Cette année, Melissa Hortman, élue démocrate du Minnesota, et son époux ont été tués, tandis qu’un autre élu local a été grièvement blessé.

Originaire de la banlieue de Chicago, chrétien et fervent défenseur du port d’armes, ce père de deux enfants avait abandonné ses études pour se consacrer au militantisme. Turning Point USA, qu’il avait cofondé à 18 ans, est devenu le plus important mouvement de jeunes conservateurs aux États-Unis.