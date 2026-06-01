Société

​Parasols, chaises, tables: le grand ménage a commencé sur les plages du Nord

Campagne d'interdiction de location des parasoles dans les plages du Nord du Maroc. (S.Kadry/Le360)

Une vaste opération d’anticipation pour libérer le domaine public maritime a été déclenchée dans le Nord. Objectif affiché: éradiquer l’occupation anarchique des plages par les loueurs clandestins de parasols, de chaises et de tables avant le grand rush de la saison estivale.

Par Said Kadry
Le 01/06/2026 à 09h26

Un important dispositif a investi ce weekend les plages les plus fréquentées de Tanger, dont Achakar, Playa del Sol et la plage municipale, débouchant sur la saisie immédiate de dizaines de parasols et de chaises installés illégalement.

​Cette traque ne fait que commencer. Elle s’étend déjà sur l’ensemble du littoral, depuis Mrisat, Al Manar et Playa Blanca, jusqu’à Ksar Sghir, en passant par Sidi Kankouch, Diki et Oued Aliane. Les autorités s’appuient sur le bilan musclé de l’été dernier, durant lequel plus de 2.600 parasols et 3.000 chaises en plastique avaient été confisqués, preuve d’une tolérance zéro qui s’installe dans la durée.

​Dans la province de Chefchaouen, l’alerte est maximale. Selon des sources bien informées, la campagne a été lancée simultanément sur les plages d’Oued Laou, Targha, El Jebha, Azla, Amsa, Qaa Asras et Amtar.

حملة مبكرة لمنع كراء «الباراسولات» بشواطئ الشمال

​Les agents d’autorité ainsi que les éléments des Forces auxiliaires ont reçu des instructions ultra-strictes pour mener des descentes quotidiennes et systématiques dès ce lundi. ​

​En lançant cette campagne dès le mois de juin, les autorités des provinces du Nord entendent siffler la fin de la récréation pour les intermédiaires et «gardiens» autoproclamés.

Par Said Kadry
Le 01/06/2026 à 09h26
#autorités locales#Plages du Nord#Anarchie sur les plages#Tanger#Tétouan

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