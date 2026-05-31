Société

Casablanca: arrestation d’un dangereux baron de la drogue à Deroua

Un baron de la drogue, recherché dans le cadre de plus de 85 mandats d’arrêt, a été arrêté par la Gendarmerie royale dans la province de Berrechid. (Photo d'illustration)

Revue de presseRecherché dans le cadre de plus de quatre-vingt-cinq mandats d’arrêt nationaux, un dangereux criminel surnommé Omrane a été appréhendé par les éléments de la Gendarmerie royale lors d’une opération ciblée dans la province de Berrechid. Cette arrestation met fin à plusieurs années de cavale d’un individu impliqué dans le trafic de stupéfiants, les vols qualifiés et les agressions violentes. Cet article est une revue de presse tirée du quotidien Al Akhbar.

Par La Rédaction
Le 31/05/2026 à 19h33

Les services de la Gendarmerie royale du centre territorial de Deroua ont placé en garde à vue, à la fin de la semaine dernière, un trafiquant de drogue de premier plan aux lourds antécédents judiciaires. «L’opération s’est déroulée sous la supervision du parquet près le tribunal de première instance de Berrechid, devant lequel le suspect doit être présenté pour répondre des graves charges criminelles retenues contre lui», indique le quotidien Al Akhbar dans son édition du lundi 1er juin.

Surnommé Omrane, cet individu de trente-quatre ans faisait l’objet de plus de quatre-vingt-cinq avis de recherche émis par la Gendarmerie royale et la Sûreté nationale. Il était considéré comme l’une des cibles prioritaires des services de sécurité de Casablanca et de Mediouna. Son arrestation a été menée au petit matin par une unité d’intervention rapide, à la suite d’une embuscade minutieusement planifiée dans le douar Chlouh, situé dans la commune d’Oulad Ziane.

Lors de cette intervention, les forces de l’ordre ont saisi un véhicule tout-terrain, des armes blanches, d’importantes sommes d’argent ainsi qu’une quantité considérable de boissons alcoolisées destinées à la revente. «Des investigations approfondies sont actuellement en cours afin de localiser d’autres caches potentielles de produits illicites et d’identifier d’éventuels complices impliqués dans le réseau de stockage et de distribution», souligne Al Akhbar.

Le suspect parvenait à échapper aux autorités depuis plusieurs années tout en poursuivant ses activités criminelles. Il ciblait principalement les commerçants des marchés hebdomadaires et commettait des vols avec violence et usage d’armes blanches à l’encontre des citoyens. Des procédures judiciaires récentes avaient également été ouvertes à son encontre par la brigade de Nouaceur pour des délits similaires commis peu de temps avant son interpellation.

Cette opération s’inscrit dans le cadre d’une dynamique sécuritaire renforcée et d’une coordination étroite entre les commandements régionaux de la Gendarmerie royale de Casablanca et de Settat, ainsi que les brigades de Berrechid, Nouaceur et Bouskoura. Ces interventions conjointes ont permis de démanteler plusieurs réseaux de trafic de stupéfiants et de réduire de manière significative les niveaux de criminalité et d’agressions dans la région.

Par La Rédaction
Le 31/05/2026 à 19h33

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