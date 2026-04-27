Société

Un baron de la drogue neutralisé à Driouch après une fusillade ayant blessé deux gendarmes

Des éléments de la gendarmerie royale.. DR

Revue de presseUn dangereux trafiquant recherché pour trafic de stupéfiants a ouvert le feu sur les forces de l’ordre lors d’une intervention dans la commune d’Aït Maït, blessant grièvement un gendarme avant d’être contraint à la fuite. Les autorités lancent une vaste opération de ratissage pour retrouver ses complices. Cet article est une revue de presse tirée du quotidien Assabah.

Par La Rédaction
Le 27/04/2026 à 20h05

La traque d’un baron de la drogue recherché dans la commune d’Aït Maït, relevant de la province de Driouch, s’est soldée par une violente confrontation dans la nuit de dimanche à lundi. Selon des sources proches du dossier, citées par le quotidien Assabah dans son édition du mardi 28 avril, l’intervention des éléments de la brigade territoriale de gendarmerie interpeller un individu visé par plusieurs mandats de recherche pour trafic de drogue dure, a dégénéré en échange de tirs. Le suspect, probablement accompagné d’un ou de deux complices, a fait usage d’une arme à feu, décrite comme un fusil de précision, pour tenter de s’échapper, blessant deux gendarmes avant de prendre la fuite.

Un gendarme a été grièvement blessé, tandis qu’un autre n’a eu que des blessures légères. Ils ont été évacués en urgence vers l’hôpital provincial de Driouch. Immédiatement après l’incident, les autres éléments de la patrouille ont alerté la gendarmerie régionale de Nador, déclenchant un déploiement massif des forces de l’ordre dans la zone. Des renforts ont été dépêchés sur place pour boucler le secteur et lancer des opérations de ratissage afin de retrouver les fuyards, dont la destination reste inconnue.

«Sur instruction du parquet, la police judiciaire de la gendarmerie royale a ouvert une enquête pour élucider les circonstances exactes de l’affrontement et identifier les éventuels complices», écrit Assabah. Cette fusillade rappelle d’autres incidents similaires où des trafiquants de drogue n’ont pas hésité à recourir à la violence armée pour échapper à leur arrestation. Les autorités maintiennent une pression accrue sur les réseaux criminels.

Par La Rédaction
Le 27/04/2026 à 20h05

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