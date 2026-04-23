Société

Trafic de drogue: 14 personnes interpellées à Bab Taza

Une personne arrêtée. (Dessin d'illustration). Mohamed Elkho-Le360

Une opération sécuritaire menée jeudi matin à Bab Taza a abouti à l’interpellation de 14 suspects et à la saisie de drogues, d’argent et de matériel utilisé dans des activités illicites.

Par La Rédaction
Le 23/04/2026 à 13h22

Les éléments de la brigade antigang relevant de la préfecture de police de Tétouan ont procédé, jeudi matin, à l’interpellation de 14 individus. L’opération a été déclenchée à partir d’informations transmises par la Direction générale de la surveillance du territoire. Les personnes arrêtées sont soupçonnées d’appartenir à un réseau impliqué dans le trafic de drogues et de substances psychotropes.

L’intervention s’est déroulée dans la zone rurale de Bab Taza, près de Chefchaouen. Les suspects ont été appréhendés en situation de flagrant délit. Les fouilles ont permis de saisir 10,5 kilogrammes de cocaïne et 82 kilogrammes de résine de cannabis. Une somme de 860.000 dirhams a également été retrouvée, avec des indices laissant penser qu’elle provient de cette activité.

Lire aussi : Démantèlement de plusieurs réseaux de drogue: vaste coup de filet de la DGSN et de la DGST dans plusieurs villes

Les perquisitions ont abouti à la confiscation de 1.054 bouteilles de boissons alcoolisées. Les agents ont aussi récupéré des armes blanches, des balances électroniques, ainsi que des plaques d’immatriculation falsifiées. Un véhicule léger, susceptible d’avoir servi dans ces opérations, a été saisi.

La consultation des fichiers de la Sûreté nationale indique que l’un des interpellés faisait déjà l’objet de plusieurs avis de recherche au niveau national. Il est suspecté d’implication dans des affaires similaires liées au trafic de stupéfiants.

Les personnes arrêtées ont été placées sous enquête judiciaire, sous la supervision du parquet compétent. Les investigations visent à identifier d’éventuelles ramifications et à établir précisément les faits reprochés à chacun.

Par La Rédaction
Le 23/04/2026 à 13h22
#Trafic de drogue#Tétouan#DGST#Chefchaouen#Cocaïne#cannabis

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