Démantèlement de plusieurs réseaux de drogue: vaste coup de filet de la DGSN et de la DGST dans plusieurs villes

Ces interventions ont permis l’arrestation de plusieurs individus et la saisie d’importantes quantités de drogues à Aït Melloul, Marrakech, Casablanca et Rabat.

Les services de la Police Judiciaire, en étroite coordination avec la Direction générale de la surveillance du territoire (DGST), ont mené, entre la soirée du lundi et les premières heures de ce mardi 7 avril, quatre opérations simultanées d’envergure. Ces interventions, visant à lutter contre le trafic illicite de stupéfiants et de psychotropes, ont permis l’arrestation de plusieurs individus et la saisie d’importantes quantités de drogues à Aït Melloul, Marrakech, Casablanca et Rabat.

​La première opération, réalisée à Aït Melloul, a conduit à l’interpellation d’un individu faisant l’objet d’un avis de recherche national. Le suspect a été appréhendé en flagrant délit à bord d’un véhicule utilitaire muni de fausses plaques d’immatriculation. Les fouilles ont permis de saisir une cargaison massive composée d’une tonne et 538 kg de kif, ainsi que 218 kg de tabac de contrebande.

​Parallèlement, une seconde intervention a eu lieu dans la zone rurale de «Knan Zmamra», aux environs de Kelâat Sraghna. Les forces de l’ordre y ont intercepté un véhicule utilitaire avec deux individus à bord, dont l’un était activement recherché au niveau national. Cette opération a abouti à la saisie de 476 kg de kif, 105 kg de tabac de contrebande, ainsi que 700 grammes de cocaïne et 1,7 kg de résine de cannabis (chira). Un fusil de chasse non autorisé et 13 cartouches ont également été confisqués.

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​L’action sécuritaire s’est poursuivie avec une troisième opération majeure au niveau de la station de péage autoroutier de Bouskoura. Un employé d’une institution de secours, accompagné de deux complices, a été arrêté à bord d’un véhicule utilitaire transportant 137 kg de chira. Les investigations ont mené les enquêteurs vers un entrepôt situé dans la commune rurale de Bouanana, près de Safi, où 600 kg supplémentaires de résine de cannabis ont été découverts, portant le total de cette saisie à 737 kg.

​Enfin, à Témara, une quatrième intervention a permis l’arrestation d’un individu circulant à moto en possession de substances illicites. Les perquisitions menées à Benslimane ont révélé la présence de 900 comprimés psychotropes de type «Rivotril», 30 grammes de cocaïne et un peu plus d’un kilogramme de chira.

​L’ensemble des suspects a été placé en garde à vue pour les besoins de l’enquête judiciaire supervisée par les parquets compétents. Les investigations se poursuivent activement pour déterminer les éventuelles ramifications nationales ou internationales de ces réseaux criminels et identifier d’ éventuels complices potentiels.