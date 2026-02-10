Coopération sécuritaire: arrestation d’un Français recherché pour trafic de drogues à Tanger

Les éléments de la Brigade nationale de la police judiciaire ont procédé, ce mardi 10 février, à l’arrestation d’un ressortissant français de 34 ans, visé par un mandat d’arrêt international délivré par les autorités judiciaires françaises.

Le suspect a été interpellé à Tanger. Les vérifications effectuées dans la base de données d’Interpol ont confirmé qu’il faisait l’objet d’une notice rouge internationale, émise à la demande du Bureau central national de Paris, en raison de soupçons de son implication dans un réseau criminel spécialisé dans le trafic international de drogues.

Il a été placé sous la procédure d’extradition, conformément aux directives du parquet compétent. Le Bureau central national Interpol Rabat, relevant de la Direction générale de la sûreté nationale, a été chargé de notifier les autorités françaises de cette arrestation dans le cadre de la procédure en cours.

Cette arrestation s’inscrit dans le cadre des efforts continus des services de sécurité marocains visant à renforcer la coopération sécuritaire internationale, notamment en matière de traque et d’arrestation des personnes recherchées à l’échelle internationale pour des infractions liées à la criminalité transfrontalière.