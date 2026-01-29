Société

Recherché par Interpol, un Français arrêté à l’aéroport Rabat-Salé

Une personne menottée.. Dessin- Mohamed Elkho-Le360

Un ressortissant français âgé de 38 ans a été interpellé à l’aéroport Rabat-Salé. Visé par une notice rouge d’Interpol, il est impliqué dans le trafic et la commercialisation de stupéfiants et de substances psychotropes, ainsi que dans une affaire de blanchiment d’argent.

Le 29/01/2026 à 15h52

Les éléments de la Sûreté nationale à l’aéroport Rabat-Salé ont procédé, hier mercredi 28 janvier, à l’interpellation d’un ressortissant français âgé de 38 ans, qui faisait l’objet d’un mandat d’arrêt international émis à son encontre par les autorités judiciaires françaises.

Le mis en cause a été interpellé dès son arrivée à bord d’un vol en provenance de l’aéroport de Tunis. La vérification auprès de la base de données d’Interpol a établi qu’il faisait l’objet d’une notice rouge émise à la demande du Bureau central national de Paris. Il est recherché pour l’exécution d’une peine de prison liée à son implication dans un réseau criminel international spécialisé dans le trafic de stupéfiants, de substances psychotropes et de blanchiment d’argent.

Le suspect a été soumis aux procédures de remise ordonnées par le parquet compétent, tandis que le Bureau central national (Interpol Rabat), relevant de la Direction générale de la sûreté nationale, a été chargé d’informer son homologue en France de cette interpellation, dans le cadre de la procédure de remise.

