Recherché par Interpol, un Français arrêté à l’aéroport Rabat-Salé

Les éléments de la Sûreté nationale à l’aéroport Rabat-Salé ont procédé, hier mercredi 28 janvier, à l’interpellation d’un ressortissant français âgé de 38 ans, qui faisait l’objet d’un mandat d’arrêt international émis à son encontre par les autorités judiciaires françaises.

Le mis en cause a été interpellé dès son arrivée à bord d’un vol en provenance de l’aéroport de Tunis. La vérification auprès de la base de données d’Interpol a établi qu’il faisait l’objet d’une notice rouge émise à la demande du Bureau central national de Paris. Il est recherché pour l’exécution d’une peine de prison liée à son implication dans un réseau criminel international spécialisé dans le trafic de stupéfiants, de substances psychotropes et de blanchiment d’argent.

Le suspect a été soumis aux procédures de remise ordonnées par le parquet compétent, tandis que le Bureau central national (Interpol Rabat), relevant de la Direction générale de la sûreté nationale, a été chargé d’informer son homologue en France de cette interpellation, dans le cadre de la procédure de remise.