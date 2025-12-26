Société

CAN: un suspect arrêté à Agadir pour revente illégale de billets

Un homme menotté. (Photo d'illustration)

Soupçonné de spéculation sur des billets de la Coupe d’Afrique des nations, un homme de 37 ans a été interpellé à Agadir par la police judiciaire, en coordination avec la DGST. Des billets de matchs et une somme d’argent ont été saisis, tandis qu’une enquête judiciaire est en cours sous la supervision du parquet compétent.

Par La Rédaction
Le 26/12/2025 à 12h38

Les éléments de la brigade préfectorale de la police judiciaire d’Agadir, en coordination avec les services de la Direction générale de la surveillance du territoire (DGST), ont procédé, vendredi 26 décembre, à l’arrestation d’un homme âgé de 37 ans, soupçonné d’être impliqué dans des actes de spéculation illégale portant sur des billets de matchs de la Coupe d’Afrique des nations de football.

Cette intervention fait suite à une veille informationnelle menée par les services compétents de la Sûreté nationale, ayant permis de repérer des publications sur des pages de réseaux sociaux proposant à la vente, de manière illégale, des billets pour des rencontres programmées dans le cadre de cette compétition continentale.

Les investigations techniques et les enquêtes de terrain ont permis d’identifier le suspect et de procéder à son interpellation à proximité d’un grand centre commercial de la ville d’Agadir.

Lire aussi : CAN: huit personnes interpellées pour spéculation illégale sur les billets de matchs

Les opérations de perquisition et de fouille effectuées dans le cadre de cette affaire ont conduit à la saisie, en possession du mis en cause, d’un ensemble de billets relatifs à des matchs de football inscrits au programme de la Coupe d’Afrique des nations. Une somme d’argent, soupçonnée de provenir de cette activité illicite, a également été saisie par les services de police.

Aperçu des billets saisis chez le suspect.

Le suspect a été placé en garde à vue dans le cadre de l’enquête judiciaire menée sous la supervision du parquet compétent. Cette procédure vise à élucider l’ensemble des circonstances, des faits et des ramifications éventuelles de cette affaire, ainsi qu’à déterminer précisément les actes criminels reprochés à la personne interpellée.

Par La Rédaction
Le 26/12/2025 à 12h38
#CAN#CAN 2025#Coupe d'Afrique des nations#billets#DGSN

LEs contenus liés

Sports

CAN 2025: la CAF dément les rumeurs sur une distribution gratuite de billets

Société | Retrouvez toute l'actualité du Maroc et du monde, en temps réel, sur le premier site d'information francophone au Maroc : www.le360.ma

Société

Revue du web. Billets de matchs de la CAN revendus illégalement: une enquête ouverte par le parquet

Société | Retrouvez toute l'actualité du Maroc et du monde, en temps réel, sur le premier site d'information francophone au Maroc : www.le360.ma

Société

CAN: huit personnes interpellées pour spéculation illégale sur les billets de matchs

Sports

CAN 2025: un million de billets écoulés avant le coup d’envoi

Articles les plus lus

1
Il avait traité Trump de «débile»: l’ambassadeur algérien à Beyrouth officiellement débarqué, mais…
2
Comment (et pourquoi) les dernières pluies changent la donne pour les agriculteurs
3
Or à 4.500 dollars l’once: la bijouterie marocaine prise en étau entre marchés mondiaux et contraintes locales
4
2025 ferme les yeux, 2026 entrouvre la lumière
5
Ouverture officielle du zoo de Aïn Sebaâ le lundi 29 décembre: une renaissance attendue depuis plus de dix ans
6
Recouvrement des taxes locales: la tension monte, les syndicats haussent le ton sur fond de conflit entre l’Intérieur et les Finances
7
À Tanger, la messe de minuit illumine les églises et célèbre le vivre-ensemble
8
CAN 2025. Rabat inaugure une nouvelle fan zone sur l’avenue de la Victoire
Revues de presse

Voir plus