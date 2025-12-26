CAN: un suspect arrêté à Agadir pour revente illégale de billets

Les éléments de la brigade préfectorale de la police judiciaire d’Agadir, en coordination avec les services de la Direction générale de la surveillance du territoire (DGST), ont procédé, vendredi 26 décembre, à l’arrestation d’un homme âgé de 37 ans, soupçonné d’être impliqué dans des actes de spéculation illégale portant sur des billets de matchs de la Coupe d’Afrique des nations de football.

Cette intervention fait suite à une veille informationnelle menée par les services compétents de la Sûreté nationale, ayant permis de repérer des publications sur des pages de réseaux sociaux proposant à la vente, de manière illégale, des billets pour des rencontres programmées dans le cadre de cette compétition continentale.

Les investigations techniques et les enquêtes de terrain ont permis d’identifier le suspect et de procéder à son interpellation à proximité d’un grand centre commercial de la ville d’Agadir.

Les opérations de perquisition et de fouille effectuées dans le cadre de cette affaire ont conduit à la saisie, en possession du mis en cause, d’un ensemble de billets relatifs à des matchs de football inscrits au programme de la Coupe d’Afrique des nations. Une somme d’argent, soupçonnée de provenir de cette activité illicite, a également été saisie par les services de police.

Aperçu des billets saisis chez le suspect.

Le suspect a été placé en garde à vue dans le cadre de l’enquête judiciaire menée sous la supervision du parquet compétent. Cette procédure vise à élucider l’ensemble des circonstances, des faits et des ramifications éventuelles de cette affaire, ainsi qu’à déterminer précisément les actes criminels reprochés à la personne interpellée.