CAN: huit personnes interpellées pour spéculation illégale sur les billets de matchs

Les services de la police judiciaire relevant de la Direction générale de la sûreté nationale (DGSN) ont ouvert des enquêtes judiciaires, sous la supervision des parquets compétents, afin de vérifier les faits criminels imputés à huit personnes soupçonnées d’être impliquées dans la spéculation sur les billets des matchs de la Coupe d’Afrique des nations (CAN), dont les compétitions se déroulent actuellement au Maroc.

Les services de veille de la Sûreté nationale avaient repéré plusieurs publications sur les réseaux sociaux proposant, de manière illégale, la vente de billets pour les matchs de la CAN. Les investigations techniques et les enquêtes de terrain menées ont permis d’identifier les personnes suspectées.

Les recherches et investigations menées dans le cadre de ces affaires ont conduit à l’interpellation des suspects lors d’opérations menées dans les villes de Rabat, Témara, Agadir, Salé, Marrakech et Mohammedia.

Les personnes arrêtées ont été placées en garde à vue dans le cadre de l’enquête judiciaire menée sous la supervision du parquet compétent, afin d’élucider l’ensemble des circonstances, des faits et des motivations liés à ces affaires, tandis que les investigations se poursuivent pour interpeller les autres personnes possiblement impliquées.