Tanger: un chauffeur de taxi arrêté pour mise en danger de la vie d’autrui

Les autorités ont mis la main sur un chauffeur de taxi dont la conduite irresponsable, filmée puis partagée en ligne, menaçait la sécurité des usagers et avait mobilisé les services de sécurité.

Un chauffeur de taxi de 39 ans a été interpellé lundi matin après une course dangereuse à Tanger, filmée et relayée sur les réseaux sociaux. Il est accusé de refus d’obtempérer et de mise en danger de la vie d’autrui.

Par La Rédaction
Le 08/12/2025 à 11h40

Les services de police de la préfecture de Tanger, en coordination avec ceux de Tétouan et sur la base d’informations fournies par la Direction générale de la surveillance du territoire, ont interpellé, dans la matinée de ce lundi 8 décembre, un chauffeur de taxi âgé de 39 ans. Il est soupçonné d’avoir refusé d’obtempérer et d’avoir mis en danger la vie des usagers de la route.

Une patrouille de police avait constaté que le conducteur avait commis plusieurs infractions au volant de son taxi. Il avait refusé de s’arrêter et circulé à contresens, mettant ainsi en péril la sécurité des autres usagers. Ces faits avaient d’ailleurs été filmés et diffusés sur les réseaux sociaux.

Les investigations menées ont permis d’identifier le suspect, qui a ensuite été arrêté lors d’une opération sécuritaire menée à Tétouan.

Le mis en cause a été placé en garde à vue dans le cadre de l’enquête supervisée par le parquet compétent, afin de déterminer l’ensemble des circonstances, des faits et des motivations liés à cette affaire.

Société

Société

Société

Société

