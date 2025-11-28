Société

La police de Tanger interpelle deux individus pour conduite dangereuse sur la voie publique

Le siège de la préfecture de police de Tanger.

Deux individus ont été arrêtés à Tanger pour avoir effectué des manœuvres de conduite dangereuse sur la voie publique, une scène filmée et largement relayée sur les réseaux sociaux. Leur interpellation intervient dans le cadre des efforts continus des services de sûreté pour lutter contre les comportements routiers à haut risque.

Par La Rédaction
Le 28/11/2025 à 09h32

Les éléments de la police relevant de la wilaya de Sûreté nationale de Tanger ont procédé hier jeudi 27 novembre, à l’interpellation de deux individus soupçonnés d’avoir conduit leurs véhicules de manière dangereuse et ostentatoire sur la voie publique, mettant en péril la sécurité des usagers de la route.

Les deux suspects auraient effectué des manœuvres de conduite spectaculaire et risquée dans les rues de Tanger, au mépris des règles de circulation, exposant ainsi non seulement leur propre sécurité, mais aussi celle des autres automobilistes et piétons. Ces faits avaient fait l’objet d’une vidéo largement relayée sur les réseaux sociaux.

Les investigations menées par les services de police ont permis d’identifier rapidement les suspects et de les arrêter le jour même. Ils ont été soumis à une enquête judiciaire supervisée par le parquet compétent, pour déterminer l’ensemble des circonstances entourant cette affaire et de préciser les délits.

Cette intervention s’inscrit dans le cadre des efforts continus déployés par la Direction générale de la sûreté nationale (DGSN) pour lutter contre les comportements routiers dangereux et les conduites spectaculaires susceptibles de menacer la sécurité des personnes et des biens et de provoquer des accidents graves.

