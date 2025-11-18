Agadir: inauguration du Centre de commandement et de coordination de la DGSN

Dans l'une des salles du Centre de commandement et de coordination relevant de la Préfecture de police d’Agadir.

Dans le cadre des célébrations du 70ème anniversaire de l’Indépendance, la Direction générale de la sûreté nationale (DGSN) a donné, dans la matinée de ce mardi 18 novembre, le coup d’envoi de l’entrée en service du Centre de commandement et de coordination relevant de la Préfecture de Police d’Agadir.

Ce Centre de commandement et de coordination constitue une structure sécuritaire intégrée visant à développer les mécanismes de la police-secours, à gérer la sécurité routière et à renforcer la surveillance urbaine basée sur des moyens technologiques modernes. Il repose sur une architecture unifiée supervisant plusieurs opérations sécuritaires vitales, garantissant ainsi une rapidité d’intervention et une meilleure efficacité de coordination entre les différents services relevant de la Préfecture de police d’Agadir.

Cette structure a été construite selon des normes architecturales, techniques et d’ingénierie modernes, mixant efficacité fonctionnelle et dimension esthétique. Elle répond aux besoins de la ville en matière de gestion opérationnelle du trafic routier, de réception et de traitement des appels de détresse des citoyens via le numéro 19, ainsi que de suivi en temps réel des interventions des patrouilles de police et de surveillance instantanée des principaux axes de la ville grâce à des caméras haute définition.

Lire aussi : La DGSN consolide son dispositif sécuritaire sur plusieurs fronts

Composé d’un sous-sol, d’un rez-de-chaussée et de deux étages, le centre comprend une salle de communication moderne équipée d’un système numérique et d’un mur d’écrans haute résolution connectés à un réseau de caméras permettant une surveillance en direct de différents zones de la ville. Il comporte également une salle polyvalente pour la réception et le traitement des appels de détresse, supervisée par des équipes spécialisées opérant en rotation 24h/24 et 7j/7, en plus d’un ensemble de bureaux et d’espaces abritant les services chargés de la gestion des systèmes informatiques et des communications au sein de la Préfecture de police d’Agadir.

La création de ce centre s’inscrit dans le cadre des projets structurants du Programme de mise à niveau urbaine de la ville d’Agadir (2020–2024), lancé par le roi Mohammed VI. Il vise à améliorer les infrastructures, renforcer les services publics et accroître l’attractivité de la ville.

Son exécution s’est faite dans le cadre de partenariats institutionnels entre la Direction générale de la sûreté nationale, les autorités locales et les instances élues de la région Souss-Massa.