En possession de plus de 4.900 médicaments de contrebande, un chauffeur de taxi arrêté à Al-Aroui  

Un homme menotté. (Photo d'illustration)

Les éléments de la police judiciaire de la ville d’Al-Aroui dans la province de Nador ont arrêté, ce week-end, un chauffeur de taxi soupçonné de possession et de trafic de produits pharmaceutiques de contrebande représentant un danger pour la santé publique, lors d’un contrôle routier à l’entrée de la ville.

C’était lors d’un contrôle routier à l’entrée de la ville d’Al-Aroui. Les éléments de la police judiciaire de la préfecture de police régionale ont arrêté, hier, samedi 27 décembre, un chauffeur de taxi âgé de 49 ans, soupçonné de posséder et de distribuer des médicaments de contrebande pouvant nuire à la santé des citoyens.

La fouille a permis de saisir 4.960 unités de comprimés médicaux de contrebande, transportés dans des conditions ne respectant pas les normes de sécurité sanitaire.

Le suspect est soumis à une enquête judiciaire supervisée par le parquet compétent, afin de déterminer toutes les circonstances et les détails de cette affaire, et d’identifier l’ensemble des ramifications possibles de cette activité criminelle.

