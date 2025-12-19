Tanger: arrestation d’un ressortissant néerlandais recherché par la France pour trafic de drogues et homicide

Les éléments de la Sûreté nationale au port de Tanger-Ville ont procédé, hier jeudi 18 décembre, à l’arrestation un ressortissant néerlandais, âgé de 26 ans, faisant l’objet d’un mandat d’arrêt international émis par les autorités judiciaires françaises.

La vérification de l’identité du suspect dans la base de données de l’Organisation internationale de police criminelle (Interpol) a révélé qu’il était recherché au niveau international en vertu d’une notice rouge émise par le Bureau central national de Paris, pour soupçon d’implication dans une affaire liée au trafic de stupéfiants et de substances psychotropes ainsi qu’à un homicide.

Le suspect a été soumis aux procédures de l’extradition avant d’être présenté au parquet compétent, tandis que le Bureau central national (Interpol Rabat), relevant de la Direction générale de la Sûreté nationale, a été chargé d’informer son homologue en France.