Société

Tanger: arrestation d’un ressortissant néerlandais recherché par la France pour trafic de drogues et homicide

Un homme menotté.. Dessin-Mohamed Elkho-Le360

Les services de la Sûreté nationale ont interpellé, jeudi 18 décembre au port de Tanger-Ville, un ressortissant néerlandais de 26 ans faisant l’objet d’un mandat d’arrêt international émis par les autorités judiciaires françaises, dans le cadre d’une affaire liée au trafic de drogues et à un homicide.

Par La Rédaction
Le 19/12/2025 à 15h03

Les éléments de la Sûreté nationale au port de Tanger-Ville ont procédé, hier jeudi 18 décembre, à l’arrestation un ressortissant néerlandais, âgé de 26 ans, faisant l’objet d’un mandat d’arrêt international émis par les autorités judiciaires françaises.

La vérification de l’identité du suspect dans la base de données de l’Organisation internationale de police criminelle (Interpol) a révélé qu’il était recherché au niveau international en vertu d’une notice rouge émise par le Bureau central national de Paris, pour soupçon d’implication dans une affaire liée au trafic de stupéfiants et de substances psychotropes ainsi qu’à un homicide.

Le suspect a été soumis aux procédures de l’extradition avant d’être présenté au parquet compétent, tandis que le Bureau central national (Interpol Rabat), relevant de la Direction générale de la Sûreté nationale, a été chargé d’informer son homologue en France.

Par La Rédaction
Le 19/12/2025 à 15h03
#DGSN#Maroc-France#Coopération sécuritaire

LEs contenus liés

Société | Retrouvez toute l'actualité du Maroc et du monde, en temps réel, sur le premier site d'information francophone au Maroc : www.le360.ma

Société

Digitalisation, accessibilité, continuité… Comment la DGSN articule numérique et proximité

Société | Retrouvez toute l'actualité du Maroc et du monde, en temps réel, sur le premier site d'information francophone au Maroc : www.le360.ma

Société

Bilan 2025 de la DGSN: un net recul de la criminalité violente en 2025

Société | Retrouvez toute l'actualité du Maroc et du monde, en temps réel, sur le premier site d'information francophone au Maroc : www.le360.ma

Société

CAN 2025 et au-delà: le détail du dispositif sécuritaire d’envergure déployé par la DGSN

Société | Retrouvez toute l'actualité du Maroc et du monde, en temps réel, sur le premier site d'information francophone au Maroc : www.le360.ma

Société

DGSN: soutien exceptionnel aux policiers atteints de maladies graves

Articles les plus lus

1
Un gain de 119 millions de m³ en trois jours: les dernières pluies font progresser les réserves des barrages
2
Cigarettes: une hausse pouvant atteindre 2 dirhams par paquet début 2026
3
Incarnation des revers du Plan Azur, Mazagan, une machine à cash, qui ne profite pas à la région
4
Des agents du régime algérien envoyés à Tunis pour renforcer une manifestation de soutien à Kaïs Saied
5
Inondations: sur instructions royales, lancement d’un programme d’urgence de réhabilitation de Safi
6
Casablanca: comment Dream Village entend redonner vie au zoo mythique de Aïn Sebaâ
7
Sahara marocain: comment la CDG entend renforcer son action dans les provinces du Sud
8
Défense. Équipements excédentaires américains: avec Israël et la Grèce, le Maroc capte une part importante des offres EDA
Revues de presse

Voir plus