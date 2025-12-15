DGSN: soutien exceptionnel aux policiers atteints de maladies graves

Abdellatif Hammouchi, directeur général de la DGSN-DGST, lors la cérémonie de l'excellence organisée par la Fondation Mohammed VI des œuvres sociales du personnel de la Sûreté nationale, le 18 novembre 2025 au Théâtre Mohammed V de Rabat.

L’Inspection des services de santé de la Sûreté nationale avait auparavant recensé tous les cas médicaux graves touchant les agents et les membres de leurs familles, analysé leurs dossiers médicaux ainsi que les charges financières qui en découlent, et formulé des recommandations à l’attention du directeur général. Sur cette base, ce dernier a décidé de verser une aide financière à chaque bénéficiaire.

Cette initiative sociale et sanitaire illustre l’attention particulière que porte la Direction générale de la sûreté nationale à ses membres, afin de les aider à faire face aux frais liés aux maladies graves et coûteuses, tout en leur permettant de remplir au mieux leurs missions au service de la sécurité du pays et des citoyens.