DGSN: soutien exceptionnel aux policiers atteints de maladies graves

Abdellatif Hammouchi, directeur général de la DGSN-DGST, lors la cérémonie de l'excellence organisée par la Fondation Mohammed VI des œuvres sociales du personnel de la Sûreté nationale, le 18 novembre 2025 au Théâtre Mohammed V de Rabat.

Dans le cadre de ses initiatives à caractère social et sanitaire en faveur de la famille de la Sûreté nationale, Abdelatif Hammouchi, Directeur général de la Sûreté nationale et de la Surveillance du territoire, a pris la décision d’accorder des aides financières exceptionnelles à 409 bénéficiaires parmi les agents de police confrontés à des maladies graves et coûteuses, ainsi qu’à leurs ayants droit atteints des mêmes pathologies.

Par La Rédaction
Le 15/12/2025 à 20h55

L’Inspection des services de santé de la Sûreté nationale avait auparavant recensé tous les cas médicaux graves touchant les agents et les membres de leurs familles, analysé leurs dossiers médicaux ainsi que les charges financières qui en découlent, et formulé des recommandations à l’attention du directeur général. Sur cette base, ce dernier a décidé de verser une aide financière à chaque bénéficiaire.

Cette initiative sociale et sanitaire illustre l’attention particulière que porte la Direction générale de la sûreté nationale à ses membres, afin de les aider à faire face aux frais liés aux maladies graves et coûteuses, tout en leur permettant de remplir au mieux leurs missions au service de la sécurité du pays et des citoyens.

#DGSN#Abdellatif Hammouchi#Maroc

LEs contenus liés

Société

Abdellatif Hammouchi inaugure l’Institut supérieur des sciences de la sécurité à Ifrane

Société

Abdellatif Hammouchi préside la cérémonie annuelle de l’excellence de la Sûreté nationale

Société

Hammouchi rend hommage au policier décédé en service à Kénitra

Société

Couverture santé et assurance décès: une réforme majeure pour la famille de la Sûreté nationale

