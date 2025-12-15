Société

Couverture santé et assurance décès: une réforme majeure pour la famille de la Sûreté nationale

Le siège de la Direction générale de la sûreté nationale (DGSN) à Rabat.

Le siège de la Direction générale de la sûreté nationale (DGSN) à Rabat. DR

La Direction générale de la sûreté nationale (DGSN), via la Fondation Mohammed VI des œuvres sociales des agents de la Sûreté nationale, a lancé un ensemble de réformes globales du régime de couverture santé complémentaire et de l’assurance décès. Ces réformes incluent, pour la première fois, l’élargissement du champ des bénéficiaires à de nouvelles catégories, ainsi que l’augmentation des prestations médicales et des traitements couverts par ce régime.

Par La Rédaction
Le 15/12/2025 à 20h34

Parmi les points forts de cette réforme, on note l’extension de la couverture santé complémentaire et de l’assurance décès pour inclure, pour la première fois, les veuves, les retraités et retraitées, leurs familles, ainsi que les orphelins de la Sûreté nationale. Ces catégories bénéficient désormais de la même couverture santé que celle des agents en activité et de leurs familles, la Fondation Mohammed VI des œuvres sociales des agents de la Sûreté nationale prenant en charge le coût financier de cette intégration immédiate.

Cette réforme majeure vise à intégrer des milliers de veuves, de retraités et retraitées, de leurs familles et des orphelins des agents de la Sûreté nationale au système de couverture santé complémentaire «AMC», qui vient renforcer la couverture de base dont ils bénéficiaient déjà. L’objectif est de leur permettre de bénéficier d’une couverture complète des frais médicaux, notamment pour les maladies chroniques à coûts élevés, ainsi que de profiter des avantages du programme d’assurance décès selon certaines conditions.

Outre l’élargissement des bénéficiaires, cette réforme inclut également la mise à jour de plusieurs aspects relatifs à la couverture santé complémentaire pour toutes les composantes de la famille de la Sûreté nationale, notamment la prise en charge de nouveaux traitements et examens médicaux, désormais intégrés au tableau des remboursements et de la couverture directe.

Lire aussi : Oeuvres sociales de la DGSN: lancement d’une nouvelle plateforme au service de la famille de la police

À cet égard, une nouvelle liste d’examens radiologiques, d’imagerie et de tests de laboratoire, particulièrement ceux liés aux maladies graves et chroniques, a été intégrée au régime de couverture complémentaire. La base des traitements couverts a également été élargie pour inclure la rééducation et les traitements spécialisés nécessitant des séjours hospitaliers prolongés.

Les nouvelles réformes introduisent également plusieurs améliorations de services, telles que la réduction du délai d’étude des dossiers de prise en charge de 48 heures à moins de 24 heures, l’adoption d’un nouveau système de remboursement direct en cas de naissance d’un enfant, ainsi que d’autres avantages au profit des bénéficiaires de la famille de la Sûreté nationale.

Ces réformes s’inscrivent dans une volonté de placer l’ensemble de la famille de la Sûreté nationale – agents en activité, retraités, veuves et orphelins – au cœur d’un système intégré et efficace de services sociaux, et en particulier de services de santé, constituant ainsi un facteur de motivation pour les agents de police dans leur engagement au service de la sécurité du pays et du bien-être des citoyens.

